Non solo mongolfiere alla Festa dell’Aria: giochi, associazioni e stand gastronomici

CAPANNORI – Un’area dedicata ai bambini, dove i più piccoli possono giocare e divertirsi, stand gastronomici per gustare le tipicità del territorio, una zona per le associazioni di Capannori, con dimostrazioni e informazioni, nonché un villaggio della protezione civile, per conoscere da vicino questa realtà. Sono tante le attività collaterali della Festa dell’Aria 2018 previste per sabato 8 e domenica 9, giornate clou della manifestazione, all’aeroporto di Capannori.

Accanto ai voli delle mongolfiere, degli alianti, dei paramotori e degli aeromodelli ci saranno quindi tante opportunità per i visitatori della manifestazione.

Nello spazio “Gioca bimbi” sono previste attività e laboratori per i più piccoli, truccabimbi, bolle di sapone, forme con i palloncini e gonfiabili. Nell’area enogastronomica “Cittadella del gusto”, aperta sabato dalle 12 alle 24 e domenica dalle 12 alle 21 sarà possibile effettuare degustazioni di prodotti tipici e vino a cura della Strada del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo Versilia. Ci saranno anche gelato e zucchero filato. Sabato, in collaborazione con Slow Food Condotta Compitese e Orti Lucchesi sono poi previsti una merenda e un aperitivo slow.

Sarà inoltre allestito un villaggio della protezione civile dove le associazioni del settore esporranno mezzi, terranno dimostrazioni e forniranno informazioni sull’attività svolta. Infine nell’area associazioni ci saranno attività a cura dei vari gruppi di volontariato capannoresi e della Civica scuola di musica di Capannori.

La Festa dell’Aria 2018, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano e Scuola Paracadutismo di Lucca vede al suo interno vari filoni: il XXXI Campionato italiano di volo in mongolfiera (4-7 settembre), il Campionato italiano di acrobazia aerea in aliante (7-9 settembre), il Trofeo aerostatico internazionale Città di Capannori (8-9 settembre) e il Campionato italiano di acrobazia a motore (14-16 settembre). Attesa è anche la serata di sabato 8 settembre, che inizierà alle ore 21 con il Balloon Glow, lo spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere, e proseguirà con lo show e il dj set del Circo Nero e il volo vincolato gratuito in mongolfiera accessibile anche alle persone con disabilità di domenica 9 settembre dalle ore 19.