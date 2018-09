Non solo ‘asilo’, ma anche luogo d’ascolto: da ottobre al nido di Massarosa un nuovo servizio rivolto alle famiglie

MASSAROSA – Dal 1 ottobre presso il Nido d’Infanzia “G.Del Magro”di Massarosa sarà attivo il nuovo servizio “Luogo dell’ascolto”, rivolto alle famiglie dei bambini che frequentano il nido.

“Il nido- dichiara l’assessore alla pubblica istruzione Stefano Natali- è nel suo progetto un luogo di sostegno alla genitorialità.

Ritengo che valorizzare questa risorsa significhi anche andare incontro ai bisogni della famiglia offrendo , oltre ad un luogo educativo e di cura per il tempo lavoro, un luogo di ascolto per i bisogni interni alle famiglie, di sensibilizzazione delle dinamiche e di valorizzazione delle competenze specifiche della famiglia intesa come primo importante nucleo educativo- relazionale, intendendo come famiglia genitori e nonni .

Il progetto dà la possibilità a tutti i genitori di potersi confrontare, riflettere, comunicare , relazionare, e condividere, con l’educatrice Maria Rosaria Manfredini, gli stili educativi e l’essere genitore o nonno oggi in una dimensione personalizzata. Tutto questo in aggiunta agli incontri specifici che durante l’anno sono programmati sulle problematiche della prima infanzia curate dalle educatrici di riferimento di sezione”.