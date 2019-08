Noemi in concerto alla Versiliana insieme a Vinicio Marchioni

MARINA DI PIETRASANTA – Una delle voci più grintose e graffianti del panorama musicale italiano, con un curriculum da brividi tra tra dischi d’oro, di platino, partecipazioni e podi al Festival di Sanremo, nelle vesti di coach e in giuria al talent The Voice of Italy.

La cantautrice romana Noemi sarà la protagonista del concerto che il 40° Festival La Versiliana proporrà sabato 17 agosto alle 21.30.

Un evento unico e irripetibile perché Noemi, che al Teatro della Versiliana farà tappa con il suo nuovo tour Blues & Love, condividerà il palcoscenico con il celebre attore e regista, tra i volti più noti del cinema italiano Vinicio Marchioni. ( info e biglietti 0584 265757 www.versilianafestival.it)

Una carriera fortunata iniziata a teatro al fianco del Maestro Luca Ronconi, raggiungendo poi il grande pubblico nelle serie cult “Romanzo Criminale”, Vinicio Marchioni proverà a svelare alcuni racconti nascosti tra i versi dei più grandi successi interpretati da Noemi.

La formula dello show che li vedrà per la prima volta insieme sarà quella di “Un palco per due”, novità creata appositamente per il 40° Festival La Versiliana, da Loft Produzioni e Friends & Partner, in cui l’arte della musica e quella della parola, si intrecciano, si scambiano e si confrontano per una serata unica e irripetibile.

Sul palco della Versiliana la cantautrice romana riproporrà i suoi brani più celebri in chiave blues, spaziando dal funky al reggae, e interpreterà le cover dei più grandi artisti internazionali che hanno influenzato la sua carriera. Ogni canzone racconta una storia, ma ce ne sono alcune che ne contengono moltissime. L’evento alla Versiliana sarà un viaggio musicale, con testi teatrali, narrativi, racconti nei racconti per dimostrarci che ogni canzone, come ogni storia contiene sempre almeno un frammento di ciascuno di noi.

Promosso da Fondazione Versiliana con la Consulenza Artistica de Lo Studio Martini esotto l’egida del Comune di Pietrasanta eRegione Toscana, Toscana Promozione Turistica, il festival proseguirà fino al 27 agosto con danza, spettacoli, concerti ed eventi da non perdere (programma completo su www.versilianafestival.it).

Di “Un Palco per Due” saranno ancora protagonisti Achille Lauro con Rocco Papaleo (21 agosto) e Nek insieme a Giorgio Panariello (24 agosto).