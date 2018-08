Nidi d’infanzia: il rimborso della retta del primo semestre 2018 sale dal 50% al 70%

CAPANNORI – Aumenta il rimborso della retta del primo semestre 2018 per le famiglie con figli iscritti nell’anno educativo 2017/18 ai nidi d’infanzia comunali e privati autorizzati e accreditati avvalendosi dei buoni servizio regionali. L’amministrazione comunale ha deciso di innalzare al 70% la quota che sarà restituita alle circa 150 famiglie in regola con i pagamenti del servizio. Inoltre un ulteriore rimborso, relativo alla prima parte dell’anno educativo 2018/19, sarà determinato prossimamente.

La novità è stata stabilita dall’amministrazione comunale, che ha deciso di integrare le risorse inizialmente destinate a questa misura – pari a circa 210 mila euro provenienti dal Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) nell’ambito del “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione” – con ulteriori 20 mila euro recuperati da altri progetti finanziati con il medesimo piano.

“Abbiamo voluto rendere ancora più forte questa iniziativa di sostegno diretto alle famiglie – spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Portando dal 50% al 70% il rimborso del periodo gennaio – giugno e stabilendo che le cifre residue saranno reinvestite in un nuovo rimborso riguardante il periodo settembre – dicembre 2018 confermiamo che le politiche per la prima infanzia sono centrali per l’amministrazione comunale. Siamo stati in grado di compiere questa operazione di potenziamento della misura recuperando risorse da altri progetti finanziati dal Miur che, fra l’altro, hanno visto l’apertura gratuita nel mese di agosto del nido comunale ‘Il Grillo parlante’ di Capannori”.

Per usufruire dell’agevolazione l’unico adempimento a carico delle famiglie è quello di protocollare all’Urp del Comune, nel periodo dal 17 al 29 settembre 2018, il modulo con la richiesta del rimborso. Tale modulo sarà disponibile a partire dal 3 settembre online sul sito web del Comune di Capannori e, in cartaceo, direttamente all’Urp. Il rimborso non è legato direttamente all’Isee, perché le rette sono già parametrate in funzione di tale valore.

Per ulteriori informazioni: uffici asili nido, tel 0583428434 0583428436.