Nidi d’infanzia: da pagare la retta entro il 10 aprile per il rimborso del 60%

CAPANNORI – Le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti ai nidi comunali e privati accreditati per i quali si usufruisce dei buoni servizio hanno tempo fino al 10 aprile per mettersi in regola con i pagamenti delle rette del primo trimestre 2019 e avere così diritto al rimborso del 60% delle stesse. Una misura di sostegno alle mamme e ai papà, questa, ideata dall’amministrazione Menesini grazie a un progetto presentato alla Regione Toscana e finanziato con le risorse provenienti dal Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) nell’ambito del “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione”.

Il bonus economico per le famiglie sarà ripetuto anche per il trimestre aprile, maggio, giugno e settembre, ottobre, novembre. Viene calcolato in base agli importi delle rette versate ed erogato in tre tranche.

È confermata, sempre grazie al progetto dell’amministrazione comunale, l’apertura pomeridiana nel mese di luglio dei nidi “Il Grillo Parlante” di Capannori dalle 14 alle 17.30 e “Sebastiano Galli” di Capannori dalle 14.30 alle 18.30. La frequenza pomeridiana sarà gratuita e riservata agli iscritti ai due nidi d’infanzia. Per usufruire di questa opportunità saranno fornite informazioni specifiche nelle prossime settimane.