Neuromarketing nel food: domenica 8 un incontro al Desco con Marco Baldocchi

LUCCA – Domenica 8 dicembre sarà protagonista al Desco, la mostra mercato più attesa per gli amanti dei prodotti tipici di alta qualità, anche Marco Baldocchi, esperto di marketing emozionale e Presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Lucca e Massa Carrara, con uno speech previsto per le ore 15 e dedicato ai professionisti del settore food & beverage.

Nella splendida cornice del Real Collegio di Lucca, che ogni anno accoglie l’attesissima manifestazione, punto di riferimento per la cultura culinaria italiana, Baldocchi, autore del libro di successo “Neuromarkting nel Food”, illustrerà il funzionamento del cervello umano in relazione ai comportamenti di acquisto e l’utilizzo delle emozioni come veicolo di marketing.

Come si scrive un menu? Quali profumi o fragranze si devono respirare in un ristorante? Come posizionare le luci in un’attività di ristoro? Quali sono le leve sensoriali che spingono i clienti ad acquistare? Come, invece, è opportuno proporre i propri prodotti? Queste sono solo alcune delle curiosità e degli argomenti che verranno affrontati nell’interessante speech.

Un evento atteso da tutti i professionisti del settore, una full immersion nel cervello umano e nei suoi meccanismi volta ad estrapolare risposte importanti e direttive utili.

L’appuntamento è al Desco per domenica 8 dicembre, ore 15.