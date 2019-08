Neo campionessa del mondo pattinaggio Rebecca Vizzoni ricevuta in Municipio, sue vittorie siano esempio per i giovani

PIETRASANTA – La neo campionessa del mondo di pattinaggio artistico Rebecca Vizzoni ricevuta in Municipio dal Sindaco Alberto Stefano Giovannetti. La portacolori della società sportiva “Angel’s Skate” di Pietrasanta ha ricevuto uno speciale riconoscimento dal Comune di Pietrasanta per gli straordinari risultati sportivi ottenuti in questi anni culminati, lo scorso mese, con l’oro individuale femminile junior ai World Roller Games di Barcellona.

Rebecca, 17 anni, è un prodotto del vivaio della società sportiva di Maria Nora Barbieri, presidente ed allenatrice degli Angel’s Skate. Nel palmares di Rebecca ci sono anche due campionati italiani e due campionati europei. Emozionata dalla speciale accoglienza del primo cittadino, dell’assessore allo sport,Andrea Cosci e del Presidente della Consulta dello Sport, Alberto Frugoli, Rebecca è stata premiata anche in qualità di portabandiera della città di Pietrasanta. “La nostra amministrazione – spiega Cosci – sta camminando a fianco delle associazioni sportive del territorio che hanno un ruolo importantissimo all’interno di una comunità: sono punti di aggregazione, crescita e sviluppo individuale e collettivo. Il nostro obiettivo è dotare la città di spazi e luoghi adeguati dove allenarsi ed incontrarsi ma anche per organizzare eventi di richiamo e livello”. Ha parlato di “modello per i giovani” il Presidente della Consulta, Frugoli: “i campioni della nostra città sono i primi testimonial della bellezza e dell’importanza dello sport. Lavoriamo per esaltare gli esempi positivi”.