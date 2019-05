Nella chiesa di San Francesco si è celebrata la cerimonia di premiazione della Fedeltà al lavoro e del Progresso economico

LUCCA – Ieri mattina, nell’Auditorium Chiesa di San Francesco, nel corso della cerimonia di premiazione della “Fedeltà al lavoro e del Progresso economico“, sono stati consegnati i Premi della Fedeltà al lavoro e del progresso economico a coloro che nella vita hanno avuto come indirizzo l’impegno, la serietà, la volontà, la tenacia e la passione.

Dopo le note di Johann Sebastian Bach suonate da Michela Del Grosso ed Ernesto Gaza, studenti dell’Istituto di Studi Superiore Luigi Boccherini, è iniziata la cerimonia con i saluti istituzionali.

Come ha ricordato nel suo saluto il Presidente, Giorgio Bartoli, “Persone che con il loro impegno costante hanno contribuito alla crescita dell’economia locale e sono un esempio per tutti: per le imprese, per i lavoratori e per i giovani che ancora non hanno trovato un’occupazione”.

“Un giorno importante che si ripete ogni anno grazie alla Camera di Commercio di Lucca – ha dichiarato il Vice Sindaco del Comune di Lucca Giovanni Lemucchi – con la quale si riconosce l’importanza del lavoro per la nostra società e il ruolo sociale che svolge nel tenere assieme la nostra comunità. E’ importante il riconoscimento formale per le persone che quotidianamente si impegnano nelle attività imprenditoriali”.

“L’evento di stamani – ha affermato Luca Menesini Presidente della Provincia di Lucca – è una festa che riconosce la dedizione delle imprese. In Italia il lavoro è la ragione di essere, così come si legge sulla Costituzione, e costituisce il tessuto sociale ed economico dei nostri quartieri, paesi e città, rendendoli vitali, creando integrazione, identità; e grazie alla tradizione di famiglie che trasmettono il loro sapere assume un ruolo di identità e di storia, tale che la globalizzazione diventa un’opportunità di valorizzazione della storia e della tradizione dell’identità lucchese”.

La cerimonia è proseguita con la consegna da parte dei dai sindaci con la fascia tricolore gli attestati e le medaglie lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità, imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività e le imprese “storiche”, che vantano almeno 60 anni di attività, imprese che si sono contraddistinte per l’internazionalizzazione, la tutela dell’ambiente.

La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati di Maestro Artigiano, riconoscimenti attribuiti dalla Camera di Commercio previo parere della Commissione Regionale per l’Artigianato della Toscana al titolare di impresa artigiana del settore artistico o tradizionale con lo scopo di valorizzare specifiche competenze e creare nuove opportunità di lavoro sul territorio tramite l’insegnamento dei mestieri nelle “botteghe scuole”, cioè i laboratori dei maestri artigiani stessi.

Tutto nasce dalla consapevolezza che la pratica e la manualità sono indispensabili per imparare. Non basta “il sapere”, ma oltre all’esperienza è richiesto anche l’attitudine all’insegnamento, al trasferimento delle competenze.

Nelle Botteghe Scuola il Maestro Artigiano insegna, trasferisce le proprie capacità. Gli allievi acquisiscono competenze legate alla tradizione o all’arte del nostro territorio che altrimenti rischierebbero di scomparire a causa della modernità, dell’automazione

La cerimonia si è conclusa con un aperitivo di degustazione delle produzioni tipiche della provincia offerto dall’associazione Strade del Vino e dell’olio Lucca Montecarlo Versilia.