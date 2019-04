Nel weekend di Pasqua a Viareggio arriva “Un mare di gusto – merenda italiana “

VIAREGGIO – «Nel week end di Pasqua Viareggio arricchisce la propria offerta con un nuovissimo evento in piazza D’Azeglio: non solo street food ma anche discussione, informazione e tantissimo divertimento per i più piccoli» – così l’assessore Patrizia Lombardi commenta «Un Mare di Gusto – merenda italiana» in programma a Viareggio in piazza D’Azeglio dal 20 al 22 aprile.

Un festival unico nel panorama italiano, in cui la Cultura dei migliori cibi di strada si unisce a location storiche meritevoli di essere valorizzate. La tappa inaugurale che darà via al “Tour 2019” si presenterà a Viareggio durante il lungo ponte pasquale (20-21-22 aprile).

L’evento è organizzato da Merenda Italina in collaborazione con l’associazione culturale Italì dove c’è l’Italia, con il patrocinio del Comune di Viareggio.

«Come Amministrazione abbiamo pensato di arricchire lo spazio Agorà – continua Lombardi – che vedrà protagonisti i rappresentanti delle tante eccellenze del nostro territorio: uno spazio di discussione e soprattutto informazione delle tante peculiarità alimentari ma anche culturali della città».

«E poi tanta musica e animazione: per i giovani ma anche per le famiglie e i tanti turisti che sceglieranno la nostra città per il ponte che da sempre si annuncia come la prova generale d’ingresso nella bella stagione».

«Non resta che ringraziare gli organizzatori – conclude Lombardi – e invitare tutti a Viareggio: la città vi aspetta con tutta la sua bellezza».