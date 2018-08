“Nel paese che non sai”, dal racconto alla palcoscenico della Versiliana dei Piccoli con burattini e tanti effetti speciali

MARINA DI PIETRASANTA – Uno spettacolo interattivo, con burattini, tanti effetti speciali e curiose sorprese. Giovedì 30 agosto ( ore 18.00) la Fondazione Aquilone Onlus che si occupa di dare supporto alle persone in difficoltà torna alla Versiliana dei Piccoli con un evento ispirato al libro “Nel Paese che non sai” scritto da Mirella Bolondi e illustrato da Francesca Drusian, che tratta con “delicatezza” il tema della disabilità, raccontando la diversità come occasione di meravigliose scoperte. Un libro per tutti, da leggere insieme, piccoli e grandi, lasciandosi guidare dallo sguardo incantato dei bambini, capaci di riconoscere la meraviglia che fa di ogni essere umano qualcosa di unico e speciale. Lo spettacolo tratto dal libro, attraverso la magia del teatro in miniatura, permette ai bambini di conoscere personaggi “fuori dall’ordinario” e questo sarà per loro occasione di meravigliose scoperte.

Con il supporto dell’ illustratrice Francesca Drusian, prima dello spettacolo, a partire dalle 17:30, sarà possibile partecipare ad un laboratorio per realizzare con carta, colla, colori e timbri i personaggi del libro e tanti simpatici segnalibri. L’evento è gratuito e pensato per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni. Per chi lo desidera, a fine spettacolo sarà disponibile il libro a fronte di una donazione