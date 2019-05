Nautica, al via a Viareggio il 3° Versilia Yachting Rendez-vous

VIAREGGIO – Tutto pronto a Viareggio per l’apertura della terza edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, manifestazione internazionale della nautica di alto livello in programma dal 9 al 12 maggio presso il Porto cittadino di Viareggio, nelle aree della Darsena Italia, Darsena Europa e Via Coppino. Ideata da Nautica Italiana ed organizzata da Fiera Milano con il Distretto tecnologico per la nautica e la portualità Toscana, la fiera ha il supporto della Regione Toscana e di Toscana Promozione Turistica.

Ed è stato il direttore di Toscana Promozione Turistica a rappresentare la Regione alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi, venerdì 3 maggio, presso il Principino Centro Congressi a Viareggio. Il direttore ha spiegato che balneare e nautica sono settori fondamentali per la Toscana dato che il turismo legato al mare rappresenta una delle principali motivazioni di viaggio da parte dei turisti.

La relazione stretta tra pubblico e privato, ha aggiunto il direttore di Toscana Promozione Turistica, è un elemento che caratterizza il settore della nautica, proprio come accade nel turismo dove alle risorse messe da enti pubblici corrisponde l’offerta di servizi da parte dei privati.

La Toscana, ha proseguito il direttore dell’agenzia di promozione turistica, offre il proprio sostegno alla manifestazione grazie ad una collaborazione triennale che auspica possa rinnovarsi anche per il futuro. Poi ha individuato i tre motivi principali che determinano l’importanza del Versilia Yachting Rendez-vous. Primo i porti, che rappresentano la prima porta d’accesso ed il primo biglietto da visita verso il resto del territorio per chi arriva con un’imbarcazione. Secondo l’innovazione: il turismo legato al mare è un settore maturo, la nautica può qualificarlo offrendo servizi innovativi garantendo così un vantaggio a tutta la filiera. Terzo l’impatto economico: la nautica di alto livello rappresenta una delle principali motivazioni di acquisto da parte dei turisti; si stima in 8 milioni di euro il giro d’affari dell’evento pe r tutta la Versilia, un dato non irrilevante