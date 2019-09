“Nati per scrivere” torna a Lido di Camaiore per la Festa del Libro

LIDO DI CAMAIORE – L’associazione Nati per scrivere sarà presente, anche quest’anno, alla terza edizione della Festa del Libro, che animerà la passeggiata a mare di Lido di Camaiore il 5 e 6 ottobre 2019. Sul Lungomare Europa, davanti al Pontile, saranno posizionati gli stand degli espositori, tra cui “Nati per scrivere”, da anni impegnata nel promuovere la cultura del libro, sostenendo gli scrittori di qualità.

Allo stand “Nati per scrivere” saranno disponibili i libri editi da NPS Edizioni, il marchio editoriale dell’associazione camaiorese, in particolare le nuove uscite: “Perla di mare”, romanzo ecologista con cui la scrittrice Luciana Volante combatte l’inquinamento dei mari, e il secondo volume del progetto “Bestie d’Italia”, promosso per valorizzare il folclore italiano. Molti scrittori e disegnatori si alterneranno allo stand, nei due giorni di fiera, per incontrare i lettori e firmare dediche e autografi. Un’occasione per conoscere dal vivo alcuni autori locali.

“Nati per scrivere” curerà i laboratori per bambini, che si svolgeranno durante la mattina: sabato 5 ottobre alle ore 11 lettura animata di “Tito il dito e l’alieno scoppiettante”, libro di Maria Pia Michelini (NPS Edizioni) sul tema della scoperta del mondo da parte dei bambini, e domenica alle ore 11 lettura animata di “Il delfino Blu”, di Daniela Tresconi (NPS Edizioni), che racconta l’amicizia tra un bambino troppo solo e un delfino.

Inoltre, “Nati per scrivere” proporrà varie presentazioni di libri, nel corso dei due pomeriggi: sabato 5 ottobre, alle ore 16.00, presentazione di “Perla di mare”, fantasy per ragazzi di Luciana Volante (NPS edizioni), e alle ore 16.30 presentazione del volume “Chi ha paura del Linchetto? Storie e ballate del folclore lucchese” (NPS Edizioni), progetto per il recupero delle leggende lucchesi e apuane, curato da “Nati per scrivere” in collaborazione con la band Joe Natta e le Leggende Lucchesi.

Domenica 6 ottobre, invece, appuntamento alle ore 15.30 con la scrittrice Daniela Tresconi, che presenterà il suo nuovo libro “Il sigillo delle cento chiavi” (Panesi Edizioni), mistery storico ambientato in Liguria; alle ore 16.00, con Alessio Del Debbio, scrittore e direttore editoriale di NPS Edizioni, che parlerà della sua antologia di racconti fantastici “Quando Betta filava”, ispirati a storie e leggende della Toscana; alle 16.30, con la presentazione del Progetto “Bestie d’Italia”, un viaggio nel folclore italiano in due volumi di racconti illustrati, in compagnia del curatore Alessio Del Debbio, e di alcuni autori: Daniela Tresconi, Maria Pia Michelini, Alessandro Ricci; infine alle ore 17.00 presentazione del romanzo per ragazzi “Il fabbricante di suoni”, di Alessandro Ricci (Arpeggio Libero Edizioni).

Tutte le presentazioni si svolgeranno sotto il gazebo grande, sul lungomare di fronte al pontile di Lido di Camaiore.