Nati per scrivere: due appuntamenti dedicati al folclore lucchese e italiano alla libreria Ubik

LUCCA – Sarà un viaggio, in due tappe, alla riscoperta del folclore italiano, quello organizzato dall’associazione culturale “Nati per scrivere” alla libreria Ubik di Lucca. Due incontri dedicati alle storie, alle tradizioni popolari e alle leggende della Lucchesia, della Toscana e dell’Italia, in compagnia dei libri editi da NPS Edizioni, marchio editoriale di Nati per scrivere, impegnata, tra le varie cose, nel recupero e nella valorizzazione del folclore e storia locale.

Primo appuntamento venerdì 29 novembre alle 18.00 con lo scrittore ed editore Alessio Del Debbio, che presenterà i suoi libri L’ora del diavolo e Quando Betta filava (NPS Edizioni), due antologie di racconti fantastici ispirati al folclore lucchese, apuano e toscano. Due volumi in cui rivivono i folletti della Lucchesia, Lucida Mansi, gli streghi e l’omo selvatico, ma anche i sarasin della Lunigiana, la rificolona fiorentina, le streghe della Maremma e molte altre leggende. L’evento sarà condotto dalla giornalista e scrittrice Romina Lombardi.

Con il secondo appuntamento, venerdì 6 dicembre, sempre alle ore 18.00, il viaggio proseguirà nel resto d’Italia, scoprendo gli animali fantastici che popolano le nostre regioni: il lupomanaio di Pontremoli, il drago dell’Isola di Montecristo, il pampanaro dell’Irpinia e molti altri, protagonisti dei racconti di “Bestie d’Italia – volume 1 e volume 2”: due libri, editi da NPS Edizioni, dedicati alle creature del folclore italiano e illustrati da Marco Pennacchietti, disegnatore marchigiano, che per la prima volta ha dato vita, cartacea, a molte di queste bestie. L’evento sarà condotto da Alessio Del Debbio, curatore del progetto, e vedrà l’intervento di alcuni autori dei racconti inseriti nelle antologie, come Luciana Volante, Maria Pia Michelini, Alessandro Ricci, Francesca Cappelli.

I volumi sono già ordinabili in tutte le librerie, fisiche e online, e in ebook, e saranno disponibili presso la libreria Ubik, per acquisto e dedica personalizzata.

Per rimanere aggiornati, è in rete anche la pagina Facebook dell’evento. https://www.facebook.com/events/537949840404432