“Nati per leggere”: storie e racconti per i più piccoli a Seravezza

SERAVEZZA – Per il ciclo “Nati per Leggere” nuovo appuntamento mercoledì 26 febbraio dalle 17 alle 18 presso la sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale “Sirio Giannini” di Palazzo Mediceo. Il Gruppo Lettori Volontari della Versilia presenta “Storie e racconti per i più piccini”, letture dedicate ai bimbi dai primi mesi di vita ai 5 anni. L’ingresso è gratuito, anche per i genitori accompagnatori. L’iniziativa è promossa da Assessorato alla promozione e valorizzazione del territorio, Politiche giovanili e Biblioteca comunale. Per eventuali informazioni: 0584 757770, 0584 757771, biblioteca@nullcomune.seravezza.lucca.it.

Le attività di lettura costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per rafforzare la capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è una attività molto coinvolgente che rafforza la relazione adulto-bambino. I pediatri indicano che la lettura insieme durante i primi tre anni di vita è la cosa più importante che i genitori possano fare per preparare il bambino alla scuola. Un bambino che riceve letture quotidiane acquisirà un vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà più curioso di leggere. Ciò gli consentirà una più facile comprensione dei testi scolastici e una minore fatica nello svolgimento dei compiti e dei temi, in tutte le materie.