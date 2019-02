“Nati per Leggere” e “Che cos’è l’amor”: gli appuntamenti a Porcari

PORCARI – Torna l’appuntamento con il ciclo di incontri di lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni denominati “Nati per Leggere”. Sabato 16 febbraio, dalle 10 alle 11, alla biblioteca di Porcari i lettori racconteranno a bambini e genitori delle bellissime storie.

“In un tempo di profonda crisi educativa e culturale – afferma l’Assessora all’Istruzione Fabrizia Rimanti – sono quanto mai urgenti proposte ed iniziative che promuovano e sostengano la crescita culturale dei giovanissimi. Questo progetto è finalizzato a diffondere la lettura già dalla prima infanzia, sostenendo con il coinvolgimento dei genitori l’abitudine a leggere”.

Altro appuntamento: All’auditorium Da Massa Carrara sabato 16 febbraio alle 21 va in scena “Che cos’è l’amor”, un concerto da non perdere. Protagonisti Laura De Luca (voce e flauto), Meme Lucarelli (chitarra), Andrea Pacini (percussioni) e Alessio Bianchi (tromba e flicorno). Biglietti: interi 8 euro, ridotti 6 euro. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla biblioteca di Porcari in via Roma 121 (0583/211884).