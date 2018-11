“Nathalie” e “Ballando Ballando”, ecco i prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema di Lucca

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 29 novembre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film IL COMPLICATO MONDO DI NATHALIE di David Foenkinos e Stéphane Foenkinos. Nathalie divorziata, sulla soglia dei 50, crede che il mondo le sia improvvisamente ostile: la menopausa incombe e porta sbalzi d’umore, l’ex-marito si è rifatto una vita con un’altra, nella scuola dove lavora arriva una nuova insegnante, giovane e un po’ sfacciata. Una storia emozionante e divertente, che delinea intensamente la psicologia complessa di Nathalie, acida e insieme solare, interpretata magnificamente da Karin Viard. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 3 dicembre alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Ettore Scola con il film BALLANDO BALLANDO Cinema puro, riportato alla sua ennesima potenza, con la macchina da presa che alterna particolari a piani totali, riunendo in un affresco corale di danze, introdotte da un’orchestrina fatta di notissimi brani che servono a scandire le varie epoche e lo scorrere del tempo. E la Storia si fa passo di danza: il Fronte popolare e l’occupazione nazista , la liberazione e le mode americane , gli anni ’60 e il ‘68 E’ forse il film di Scola più originale e imprevedibile, il più riuscito dal punto di vista registico. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.