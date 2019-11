Natale Insieme 2019: tutti gli appuntamenti a Seravezza

SERAVEZZA – Al via questo fine settimana “Natale Insieme”, il cartellone unico degli eventi natalizi organizzati dalle associazioni con il coordinamento e il sostegno dell’Amministrazione comunale di Seravezza. Un percorso lungo oltre un mese tra mercatini e presepi, narrazioni e laboratori didattici, arte, musica e gastronomia per vivere le feste in comunità, gustando il piacere dello stare insieme nei propri paesi e condividere l’incanto del periodo più magico dell’anno.

I primi due appuntamenti questo week-end. Sabato a Querceta con il mercatino natalizio Quercetarte in piazza Pertini (dalle 9 alle 18) e vari intrattenimenti per i più piccoli nel corso della giornata: spettacolo di Giacomo l’illusionista, l’incontro con il simpatico minion Stuart e le evoluzioni dei trampolieri nel centro del paese. Mercatino Quercetarte anche a Ripa, domenica dalle 9 alle 18 in piazza Europa, accompagnato dalle prelibatezze gastronomiche della contrada La Lucertola. E ancora: il concerto della Filarmonica Basilio Stagi sul sagrato della chiesa, la decorazione dell’abete natalizio e della casa di Babbo Natale da parte degli scolari della primaria “Italo Calvino” e, nel pomeriggio, l’esibizione di sbandieratori e musici del Gioco della Torre.

Il contenitore “Natale Insieme” raccoglie una trentina di eventi, sparsi un po’ su tutto il territorio comunale, dalla montagna alla piana. Anche quest’anno il consigliere delegato all’associazionismo Francesca Bonin ha lavorato in sinergia con le associazioni, con piena libertà per tutte di decidere gli eventi, i giorni e i programmi e ritagliando per l’ente, come negli anni passati, il compito di gestire il calendario condiviso e dare un supporto complessivo. Il Comune darà ampia visibilità agli eventi sulla stampa, sui propri canali social, sul sito web istituzionale e con i lanci bisettimanali del notiziario WhatsApp e della newsletter di Palazzo Mediceo. Il programma completo degli eventi natalizi è già disponibile sul sito web del Comune nell’apposita sezione “Natale Insieme” (“Galleria immagini” in homepage; link diretto semplificato bit.ly/nataleinsieme2019) nella quale confluiranno nei prossimi giorni anche gli annunci e le locandine dei singoli eventi.

Tornando al cartellone, dopo i due appuntamenti di questo fine settimana si va a sabato 7 dicembre con ben quattro eventi: l’accensione dell’Albero di Natale e l’inaugurazione del Presepe dei Pittori in piazza Carducci e in via Marconi a Seravezza; gli appuntamenti per i più piccoli (letture, laboratori e le letterine di Babbo Natale) a Palazzo Mediceo; il mercatino in piazza Pertini e l’apericena in piazza Matteotti a Querceta. Domenica 8 dicembre ancora mercatino in piazza Pertini ed evento musicale con il DJ Marco Bresciani in piazza Matteotti a Querceta, mentre a Cafaggio si inaugurerà il presepe “In cammino verso l’albero” a cura delle presepianti del borgo. Martedì 10 dicembre sarà la volta dello spettacolo natalizio “La veglia” al teatro delle Scuderie Granducali di Seravezza. Ricco il programma del sabato successivo, 14 dicembre, con Mostra di Natale alla Pro Loco di Seravezza, mercatino in piazza Alessandrini e spettacolo per bambini “T-Rex” in piazza Matteotti a Querceta e di nuovo gli intrattenimenti per i bambini a Palazzo Mediceo. Domenica 15 dicembre “Presepe a modo nostro… com’eravamo” a Giustagnana, con casetta di Babbo Natale e punti ristoro, e a Seravezza il mercatino nel centro storico e varie iniziative in piazza per i bambini.

Nei giorni successivi due concerti, entrambi al teatrino Delâtre: giovedì 19 dicembre quello della Filarmonica di Riomagno; sabato 21 dicembre da quello della Filarmonica Basilio Stagi di Ripa. Sabato 21 giochi, letture e laboratori per bambini a Palazzo Mediceo, la rappresentazione “Incanto di Natale” nel borgo di Riomagno, l’inaugurazione della Mostra di oltre duecento presepi artistici alla Croce Bianca di Querceta, il mercatino in piazza Pertini e il Babbo Natale col miccio, sempre a Querceta. Il 24 dicembre apertura del grande Presepe animato versiliese al Gruppo per Servire e, sempre a Querceta, in occasione della santa messa della notte di Natale, il ponce e lo scambio di auguri in piazza della chiesa. Verso San Silvestro sabato 28 dicembre con lo spettacolo di cabaret “Tassa che ti passa” e domenica 29 dicembre con il concerto di musica gospel, entrambi al teatrino Delâtre. Chiusura lunedì 6 gennaio con la Befana che vola accompagnata da musica, dolcetti, cioccolata calda e ponce in piazza Carducci a Seravezza e l’arrivo dei Re Magi a cavallo al presepe vivente di via Galleni a Querceta, presso il Gruppo per Servire.