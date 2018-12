“Natale al Forte 2018”: torna il concorso fotografico sulla pagina Facebook del Comune

FORTE DEI MARMI – Seconda edizione del Contest fotografico “Natale al Forte”. L’assessorato alla Cultura e Turismo, dopo la grande partecipazione dell’anno scorso ha deciso di rinnovare l’iniziativa aperta a tutti e con partecipazione gratuita. <<Il concorso fotografico on-line sulla pagina facebook “Comune Forte dei Marmi” – dice il Vicesindaco Graziella Polacci – si è dimostrato un ottimo strumento non solo partecipativo, ma anche per noi come Amministrazione, un modo per recepire il gradimento del pubblico degli allestimenti natalizi. Spesso gli scatti di strada, meno perfetti da un punto di vista tecnico, rivelano l’istintività e l’emozione del momento>>.

Le foto dovranno aver ad oggetto le festività natalizie a Forte dei Marmi (gli addobbi, i decori, le luminarie, i mercatini, gli eventi) ed essere scattate in aree pubbliche del territorio comunale.

Ogni partecipante potrà inviare al massimo tre foto esclusivamente all’indirizzo e-mail: eventi@nullcomunefdm.it.

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “ Natale al Forte 2018”. Le immagini, salvate in formato jpeg, dovranno avere una risoluzione minima di 72 dpi e dimensione minima di 800 x 1200 pixel. Le foto possono essere sia a colori che in bianco e nero. I partecipanti dovranno indicare nella mail, il proprio nome, il cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, luogo e data in cui la foto è stata scattata. Inoltre nella stessa email dovrà essere esplicitamente riportata la frase: “accetto il regolamento del concorso fotografico e concedo avendone titolo piena liberatoria al Comune di Forte dei Marmi per l’utilizzo delle foto inviate in concorso”.

I partecipanti, pur restando titolari delle fotografie, devono garantire la titolarità e originalità dei contenuti e attestare che le foto inviate sono libere da vincoli e in regola con le vigenti normative sul diritto d’autore.

Non saranno ammesse al concorso le fotografie i cui contenuti siano esplicitamente lesivi o aventi carattere commerciale.

Le foto con le indicazioni predette potranno pervenire a partire da lunedì 10 dicembre e saranno accettate fino alle ore 12.00 di lunedì 7 gennaio 2019. Le foto pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, sulla pagina Facebook Comune Forte dei Marmi e dalle ore 12.00 di venerdì 11 gennaio sarà possibile la votazione. Per votare sarà sufficiente cliccare su “Mi Piace” sotto ad ogni immagine postata sulla pagina Comune Forte dei Marmi. Le votazioni termineranno alle ore 12.00 di lunedì 21 gennaio.

Le 3 foto vincitrici saranno quelle che riceveranno il maggior numero di “Mi Piace”.

Le foto potranno essere utilizzate per la promozione turistica del territorio, in qualsiasi forma.

Il primo premio sarà un week-end per due persone presso La Casetta dell’Abetone (periodo febbraio/marzo), il secondo un trattamento termale, il terzo un buono da utilizzare presso un negozio del Centro Commerciale Naturale “Essere Forte” di Forte dei Marmi. Ad ogni partecipante potrà essere assegnato solo un premio.

I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ai fini del presenti concorso ai sensi della normativa della privacy in vigore.