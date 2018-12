Natale a Pietrasanta: ecco tutti gli eventi

PIETRASANTA – In occasione dei mercatini di Natale nel centro storico di Pietrasanta nei sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle 15:30 alle 19:30 presso la casetta di Babbo Natale nella Piazzetta del Teatro, tutti i bambini potranno addobbare gli abeti del “bosco degli elfi” portando da casa una pallina decorata, dove sarà poi inciso il proprio nome e verrà appesa come una piccola opera d’arte, e non solo, Babbo Natale nella sua casetta accoglierà grandi e piccini per ascoltare le loro richieste ed imbucare le loro letterine. Non mancherà lo spazio trucca bimbi e i palloncini a tema natalizio (offerta libera). L’iniziativa è promossa dagli Assessori all’Istruzione, Francesca Bresciani e alle Tradizioni Popolari, Andrea Cosci assieme al consigliere comunale, Paolo Bigi e alla responsabile organizzativa di “Pietrasanta a Misura di Bambino”, Valentina Benassi in collaborazione con il Presidente delle botteghe del centro, Stefano Sermattei.

E’ solo una della tante iniziative promosse dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con Le Botteghe del Centro Storico nell’ambito del calendario delle festività tra mercatini di natale, arte, cultura, musica, intrattenimento, mostre di presepi, spettacoli di videomapping sulla facciata del Duomo di San Martino ed ancora canti natalizi, solidarietà e tanto shopping.

Vestito con 50mila luci, 1 km di strade illuminate e l’abete naturale più grande della Versilia che domina in Piazza Duomo, il centro storico di Pietrasanta punta su tradizione, eventi e famiglia. Ecco il programma completo giorno per giorno: mercatini di Natale in Piazza Duomo fino a domenica 16 dalle 10.00 alle 19.30; Casa di Babbo Natale ed il Bosco degli Elfi nella Piazzetta del Teatro nei giorni venerdì 7, sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 dalle 15.30 alle 19.30 nella Piazzetta a cura del fiorista Lazzarini; mostra retrospettiva di Romano Cosci nel complesso di S. Agostino da sabato 1 dicembre dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (lunedì chiuso) con apertura straordinaria sabato 8 dicembre e lunedì 31 dicembre dalle 16.00 alle 19.00); spettacoli laser dal 1 al 23 dicembre sulla facciata del Duomo; video mapping domenica 16, lunedì 24 e martedì 25 sulla facciata del Duomo; Presepe delle Piccole Cose – Mostra di 200 presepi nel Battistero del Duomo di San Martino fino al 6 gennaio dalle ore 15.30 alle 19.00 e nei giorni festivi anche dalle 10.00 alle 12.30; Camminata di Natale da Tonfano a Capriglia domenica 9 dicembre con punto di ritrovo alle ore 8.00 al pontile di Tonfano; Antiquari a Pietrasanta – Mostra mercato antiquariato, modernariato, vintage e design in Piazza Crispi nei giorni venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dalle 9.00 alle 19.00; mercatini di Natale a Tonfano in via Versilia nei giorni venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dalle 9.00 alle 19.30; Stelle di Natale dell’Ail (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) nel centro storico nei giorni in venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dalle 9.00 alle 19.00; canti natalizi sul Sagrato del Duomo con la Schola Cantorum Pietrasanta domenica 16 dalle ore 16.00; canti natalizi itineranti nel centro storico domenica 9 e sabato 15; laboratorio e visita al Museo Archeologico “Bruno Antonucci” con l’iniziativa “Caro Babbo Natale” sabato 15 dalle ore 16.30; il Mondo di Babbo Natale in Versiliana ogni fine settimana dalle 10.00 alle 18.30; Storie di Gesso, il nuovo allestimento a Palazzo Panichi da venerdì 7 con le prove d’artista mai esposte di santi, madonne, cristi, angeli, putti e molto altro e dimostrazioni di restauro in diretta con l’artigiana Daniela Dini; il villaggio delle associazioni di volontario in Piazza Crispi sabato 15 e domenica 16; il tradizionale Camel Ponce, il brindisi in Piazza mercoledì 26 e Capodanno in Piazza Duomo con la musica ed intrattenimento live.