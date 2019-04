Nascita e Costituzione dell’Associazione Politico Culturale Giovani per Viareggio

VIAREGGIO – Si è costituita Giovani per Viareggio, associazione apartitica e trasversale, creata da un gruppo di ragazzi che hanno deciso di unirsi ed impegnarsi attraverso la realizzazione di un’organizzazione giovanile alla quale possono aderire gli under 35 che desiderano dare il loro contributo, elaborando proposte utili per migliorare il futuro della città.

L’associazione nasce dall’esigenza di innovazione e rinnovamento che caratterizza le nuove generazioni, molto spesso ignorate e escluse dai partiti e dai gruppi che hanno guidato le istituzioni. GpV, che conta già numerose adesioni, ha l’ambizione di mettere al centro del dibattito politico e culturale temi di interesse giovanile, che se trattati e affrontati possano migliorare la vita dei ragazzi e delle ragazze che abitano Viareggio e la frazione di Torre del Lago: innanzitutto sicurezza e ambiente perché la Città non può essere luogo di malvivenza e degrado, turismo attraverso la creazione di eventi e manifestazioni in grado di attirare persone durante tutto l’anno, sport perché abbiamo bisogno di spazi gratuiti dove dare sfogo alle nostre energie, cultura perché Viareggio torni ad essere all’altezza del suo passato e punto di riferimento intellettuale.

Giovani per Viareggio infatti oltre ad organizzare incontri su tematiche di attualità, avrà anche il compito di mettere in luce le problematiche di Viareggio legate al mondo giovanile, portandole all’attenzione dell’amministrazione comunale per far si che su queste si possa trovare fin da subito delle soluzioni.

Possono aderire tutti i ragazzi e le ragazze con un età inferiore ai 35 anni sottoscrivendo gratuitamente la tessera di Giovani per Viareggio. Per farlo sarà sufficiente contattare la pagina Facebook o Instagram “Giovani per Viareggio” o scrivere all’indirizzo email “giovaniperviareggio@nullgmail.com”.

Giovani per Viareggio porterà avanti nei prossimi mesi numerose iniziative con l’obbiettivo di lavorare per la redazione di un programma da presentare alle prossime elezioni amministrative.

“Siamo certi del fatto che sia finito il tempo del lamentarsi e basta subendo passivamente tutto ciò che ci viene imposto; per questo da oggi ci mettiamo gioco convinti del fatto che #IIFuturoSiamoNoi”.

Il Coordinamento provvisorio di Giovani per Viareggio è formato da:

Giulia Gemignani, Medico

Carlo Olivieri, laureando in Lettere

Lorenzo Palazzi, laureato in Giurisprudenza

Marian Puosi, laureando in Giurisprudenza

Andrea Quadrelli, laureando in Scienze Motorie.