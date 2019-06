Nasce SDE – Salone dell’Edilizia: Lucca scommette sulla ripresa del settore  

LUCCA – Lucca scommette sulla ripresa e lancia la prima edizione di SDE – Salone dell’edilizia, la vetrina dei materiali e delle soluzioni edili e di design più innovative per il mondo delle costruzioni e dell’architettura.

L’appuntamento è al Polo Fiere di Lucca nella primavera del 2020 con una tre giorni dal 6 all’8 marzo ad ingresso libero.

La fiera è organizzata da Exposervice srl di Prato, un’azienda che vanta un’esperienza ultra ventennale nel settore dell’allestimento e dell’organizzazione di grandi eventi fieristici, con il patrocinio in particolare del Comune di Lucca, della CNA e con Lucca Crea srl come event partner.

A presentare l’iniziativa il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, insieme al patron di Exposervice, Alessandro Sanesi, con Mario Pardini, presidente di Lucca Crea srl, società che gestisce il Polo Fiere Lucchese, alla presenza dell’assessore comunale alle attività produttive, Valentina Mercanti e dei rappresentanti degli Ordini professionali e delle categorie economiche provinciali.

“Finalmente – ha commentato il primo cittadino Alessandro Tambellini – dopo un decennio si inizia ad intravedere uno spiraglio di ripresa dell’edilizia, che come è noto è un potente traino per l’economia. Lucca vuole aiutare le imprese e gli artigiani a promuoversi e a reagire, per questo crediamo in un salone che favorisca l’incontro di domanda e offerta del settore. E da parte nostra stiamo operando ad un miglioramento delle norme, che rendano più facile comprendere cosa e come si possa fare nel campo delle ristrutturazioni, facilitando il recupero degli immobili esistenti”.

“SDE – Salone dell’Edilizia sarà la prima piattaforma toscana che punta all’integrazione delle professioni del settore, alla scoperta di materiali d’eccellenza dell’edilizia, dell’architettura e delle forniture – ha spiegato Alessandro Sanesi di Exposervice -. L’evento permetterà a tutti gli operatori di incontrarsi in un unico luogo in cui potranno informare e informarsi sulle nuove tecnologie e ultime soluzioni. SDE si rivolge a ingegneri, architetti, geometri, professionisti della progettazione, imprese edili, committenti pubblici e privati che avranno a disposizione una vetrina per promuoversi e interagire, ma è anche aperta a tutti i visitatori interessati a scoprire tutte le soluzioni più innovative per progettare, ristrutturare, arredare.

Uno spazio importante sarà dedicato alla progettazione: i professionisti potranno proporsi, suggerire soluzioni per la qualità dell’abitare, degli ambienti di lavoro e la rigenerazione urbana, ingredienti fondamentali per il vivere e l’abitare contemporaneo”.

“Il Polo Fiere – ha commentato Pardini di Lucca Crea srl – ha già avuto modo di lavorare con Exposervice e di testarne sul campo la serietà e l’efficienza. Quando ci ha comunicato di aver scelto Lucca e il Polo Fiere per realizzare un nuovo evento, che non ha eguali a livello regionale, ne siamo stati davvero soddisfatti e ci siamo messi a disposizione, nella convinzione di dare vita ad evento di alta qualità. Siamo un piccolo Polo fieristico, che sta crescendo e vogliamo concentrarci su eventi di grande caratura”.

Ha poi ringraziato Maria Novella Dogliotti, responsabile programmazione Polo Fiere, per l’attività che sta portando la struttura in un’ottica di area vasta, ponendosi come punto di riferimento non solo per il territorio lucchese, ma anche per le province vicine.

Obiettivi – L’obiettivo della manifestazione è duplice: da un lato accrescere la consapevolezza degli enormi vantaggi dell’investire sul recupero del proprio patrimonio edilizio, dall’altro affermarsi come opportunità a livello regionale per il collegamento tra professionisti ed operatori del settore.

Focus trend – Grande attenzione sarà riservata all’efficientamento energetico e alla bioedilizia, con le soluzioni costruttive e i più attuali sistemi di progettazione per un’edilizia sostenibile e sicura, rivolta al risparmio energetico e al comfort abitativo, sia nelle ristrutturazioni che negli edifici di nuova costruzione. Spazio alle ultime novità nell’ambito di serramenti e infissi con i migliori brand del settore, ma anche all’arredamento con le soluzioni più innovative e di design per gli interni e l’outdoor e garden.

Eventi e Corsi professionali – A SDE è previsto anche un ricco programma di eventi: seminari e workshop gratuiti; incontri e convegni aperti anche al pubblico; momenti di formazione condotti da associazioni artigiane e aziende di rilevanza nazionale.

Il Salone rappresenta inoltre un’occasione per un aggiornamento professionale tecnico e normativo sui temi più rilevanti del settore. Architetti, artigiani, imprese edili e professionisti specializzati potranno partecipare ad un intenso programma di convegni e incontri tecnici, alcuni dei quali patrocinati e proposti dagli ordini professionali e validi per l’ottenimento dei crediti formativi.

Vedere e fare – Per tre giorni saranno attive decine di aree espositive e isole dimostrative, dove poter sperimentare le ultime tendenze e novità, chiedere libere consulenze e preventivi gratuiti. Il Salone infatti mette in luce le ultime novità del settore; facilita l’incontro con gli esperti come produttori, specialisti e progettisti; promuove incontri su case study, novità normative, e temi specifici con crediti formativi per i professionisti.

Il settore – L’edilizia, secondo le analisi congiunturali, sta mostrando segnali di ripresa. Le strutture accreditate che monitorano il mercato dell’edilizia e del settore immobiliare, evidenziano che negli ultimi due anni l’edilizia è stata trainata dalle ristrutturazioni e che la domanda di riqualificazione continua sia per il residenziale che per il commerciale. Anche nella nostra regione gran parte degli immobili sono energivori o con prestazioni energetiche molto basse. Porre attenzione all’efficientamento energetico o al comfort, vuol dire investire nella valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Un immobile efficiente vale il 30% in più.

Patrocini – Il salone conta già sul patrocinio delle realtà istituzionali del territorio: Regione Toscana, Comune di Lucca, Ordine degli Architetti PPC, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Periti Industriali, CNA, ANCE Toscana Nord, Confesercenti Toscana Nord, Confartigianato.

