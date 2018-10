Nasce Lucca Federludo, la Federazione Italiana delle Associazioni Ludiche. Il 31 ottobre la presentazione

LUCCA – È nata a Lucca Federludo, la Federazione Italiana delle Associazioni Ludiche. E si presenta mercoledì 31 ottobre alle 15,15 a Lucca Comics and Games, nella Sala Ingellis del Padiglione Carducci (Games), con un incontro aperto a tutti i visitatori del festival.

In sala ci saranno i rappresentanti delle 15 realtà ludiche che si sono riunite in Federludo, punto di riferimento nazionale per l’associazionismo di settore. Dopo i saluti di Andrea Angiolino, inventore ed esperto di giochi a livello nazionale e internazionale, parleranno il presidente di Federludo,Alessio Guazzini, la vicepresidente Mirella Vicini e il segretario Giovanni Bacaro, con la moderazione di Anna Benedetto.

“Federludo ha scelto di partire dal basso – spiega il consiglio direttivo -, con fondamenta create attraverso un percorso per la costituzione durato un anno e che proprio a Lucca ha preso slancio durante la prima LuccaConsulta, svoltasi a Villa Gioiosa durante la scorsa edizione del festival. Anche quest’anno ci sarà, per la seconda volta, la LuccaConsulta, il raduno aperto a tutte le associazioni ludiche che proprio nella manifestazione di Lucca Comics and Games trovano la loro massima espressione a livello italiano; si riunirà di nuovo sotto il tetto di Lucca come gruppo di lavoro e di coordinamento permanente per condividere ed esprimere insieme esperienze, volontà e intenti macro-associativi; attualmente vi partecipano più di 80 associazioni e proprio in seno a questo gruppo sono stati definiti statuto e linee guida di Federludo”.

Per maggiori informazioni: www.federludo.it