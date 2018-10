Nasce a Viareggio il Laboratorio 5 Stelle

VIAREGGIO – Nasce a Viareggio Laboratorio 5 Stelle, un gruppo di lavoro che mancava e che si ispira ai principi fondanti del MoVimento Cinque Stelle. Il gruppo è aperto e chiama a raccolta tutti coloro che intendono confrontarsi alla luce del sole, in trasparenza, senza nessun pregiudizio sui problemi e le soluzioni del nostro territorio e sarà luogo di incontro per chi crede nell’intelligenza collettiva come motore del cambiamento. I temi che affronterà il gruppo verranno discussi in assemblea pubblica aperta a tutti e saranno legati alla nostra città, ai beni comuni della Versilia, all’ambiente e alle tematiche nazionali ed internazionali. L’obbiettivo primario di Laboratorio 5 stelle è stimolare e facilitare la circolazione delle idee, con la finalità di sintetizzare un risultato politico che riesca a sollecitare le istituzioni, alla soluzione dei problemi quotidiani dei cittadini.

Soprattutto alla luce delle attività di questa amministrazione cittadina, dove tante promesse sono mancate con risultati e relativi problemi ancora aperti, in primis legati al dissesto, all’ambiente ed all’urbanistica. La democrazia diretta e partecipata che il Laboratorio ha come obbiettivo, non può che osservare un rispetto reciproco delle idee, con regole semplici che si determineranno attraverso il confronto ed il voto nell’assemblea, senza alimentare personalismi, ma sempre condividendo l’interesse per il bene comune di tutti i cittadini.

La prima riunione pubblica del Laboratorio 5 Stelle è convocata al Dopo Lavoro Ferroviario in via Zanardelli 257, Martedi 30 Ottobre alle ore 21.