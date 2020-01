Nasce a Capannori il “Laboratorio città”: spazio ai cittadini su riqualificazione e pianificazione

CAPANNORI – Nella riqualificata piazza Aldo Moro nascerà un nuovo spazio pubblico il ‘Laboratorio città’, ospitato in una struttura prefabbricata che sarà realizzata nella parte nord, nella zona pavimentata antistante la fontana.

Un ufficio esterno del Comune che avrà la funzione di favorire l’informazione e la partecipazione attiva della cittadinanza alle scelte strategiche dell’amministrazione Menesini, in particolare per quanto riguarda l’importante attività di programmazione, progettazione e pianificazione che interessa il territorio.

Presso il ‘Laboratorio città’ i cittadini potranno, in particolare, ricevere informazioni, visionare cartografie e rendering dei Progetti ‘Piu’, i progetti di innovazione urbana per la riqualificazione del centro di Capannori, per i quali l’amministrazione comunale ha ricevuto 4,4 milioni di euro dalla Regione Toscana e che stanno entrando nella fase operativa. Sarà inoltre possibile prendere parte all’importante percorso partecipativo del nuovo piano strutturale intercomunale che prenderà il via a febbraio. In vista delle celebrazioni per i 200 anni dell’istituzione del Comune di Capannori che ricorreranno nel 2023 cittadini e associazioni potranno poi conoscere i progetti legati a questo importante evento e, al contempo, dare il proprio contributo alle iniziative proposte.

Il ‘Laboratorio città’ partirà da Piazza Aldo Moro, ma poi in altre forme, sarà portato nelle varie aree del territorio, perché la più bella caratteristica di Capannori è di essere una comunità di 40 paesi e il processo di riqualificazione riguarderà tutti i paesi.

<<Per Capannori si sta aprendo una fase di strategica importanza per la riqualificazione del proprio territorio, non solo per la zona centrale interessata dai progetti di innovazione urbana, grazie ai quali saranno realizzate importanti opere in vari ambiti, dalla mobilità dolce alla cultura, dalla sicurezza allo sport, dai servizi al cittadino ai luoghi della socializzazione, ma anche per l’intero territorio. Grazie ai finanziamenti ottenuti andremo infatti a lavorare anche alla riqualificazione dei centri dei nostri 40 paesi – afferma il sindaco Luca Menesini -. Accanto a questo a febbraio inizia il percorso partecipativo per la realizzazione del piano strutturale intercomunale, un importante strumento urbanistico che andrà ad incidere sull’attività di trasformazione urbana e territoriale dei prossimi decenni, non solo di Capannori, ma, per la prima volta, anche di un’ampia e importante area della Piana lucchese>>.

<<Stiamo insomma lavorando per dare a Capannori un nuovo futuro, più bello e più sostenibile, che vogliamo condividere con tutti i cittadini – prosegue Menesini -. Di qui la scelta di creare un nuovo spazio pubblico di facile accesso, perché collocato proprio nella nuova piazza Aldo Moro, che così accentua la sua funzione di luogo per la comunità, che dia la possibilità ai cittadini di conoscere, condividere e partecipare alle nuove scelte che cambieranno il volto di Capannori. Un laboratorio dove potranno incontrarsi proposte ed idee anche per quanto riguarda l’importante appuntamento dei 200 anni dell’istituzione del nostro Comune>>.

La nuova struttura, facilmente riconoscibile, perché di colore giallo, avrà una superficie di circa 20 metri quadrati. Sarà dotata di una porta esterna a due ante vetrate, per dare luce all’ambiente, di impianto elettrico e di impianto di riscaldamento-raffreddamento. All’interno saranno posizionati tavoli e sedie per incontri.