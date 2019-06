Nadia Terranova ad Artemisia per la quinta serata di “Capannori Incontra Autori”

CAPANNORI – Sarà Nadia Terranova l’illustre ospite della quinta serata di ‘Capannori Incontra Autori’, la rassegna culturale promossa del Comune di Capannori e organizzata dall’associazione L’Ordinario, che si terrà lunedì 3 giugno alle 21.00 al Polo culturale Artemisia a Tassignano, Capannori.

Scrittrice messinese ma romana d’adozione, già autrice di diversi libri per ragazzi, tra cui “Bruno il bambino che imparò a volare” (Orecchio Acerbo, 2012), “Le nuvole per terra” (Einaudi Ragazzi, 2015) e “Casca il mondo” (Mondadori, 2016), e reduce dal grande successo di ‘Gli anni al contrario’, Nadia Terranova presenta a Capannori il suo nuovo libro “Addio Fantasmi” edito da Einaudi. Una casa tra due mari, il luogo del ritorno. Dentro quelle stanze si è incagliata l’esistenza di una donna. La scrittrice racconta l’ossessione di una perdita, quel corpo a corpo con il passato che ci rende tutti dei sopravvissuti, ciascuno alla propria battaglia. L’incontro con Nadia Terranova, acuta, ironica e mai banale, sarà l’occasione per una chiacchierata trasversale su tutti gli argomenti trattati nei suoi libri. Dialoga con l’autrice il giornalista Andrea Pannocchia. A fine serata, come di rito, la scrittrice si fermerà con il pubblico per il consueto firmacopie.

Il sesto e ultimo appuntamento della rassegna si terrà l’11 giugno, sempre alle 21.00, al Teatro Artè con ospiti la scrittrice Dacia Maraini e la giornalista Angela Iantosca.