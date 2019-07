Musica, sport e cultura: proseguono gli eventi del Luglio altopascese

ALTOPASCIO – Dopo il bagno di folla dello scorso fine settimana con i concerti di Federica Carta e Nesli per “Luglio di Not(t)e”, prosegue a gonfie vele il programma del Luglio altopascese 2019 con appuntamenti tutti i giorni tra sport, musica e cultura. Si comincia domani (martedì 16 luglio) con ancora la grande musica come protagonista. In piazza Ospitalieri, a partire dalle 21.15, il Francigena International Arts Festival porterà la Francigena chamber orchestra con il “Concerto k 414” di Mozart e a seguire, in prima assoluta mondiale, “Le quattro stagioni sarde”, concerto in Sol minore per due violoncelli, archi e basso di A. Gottardo. Direttore e concertatore di questa prima assoluta sarà Rosella Isola. Al pianoforte solista ci sarà Cristian Di Roma talento di soli 9 anni, mentre i violoncelli solisti saranno Francesca Gaddi e Cristiano Sacchi.

Mercoledì 17 luglio torna poi l’appuntamento con la lettura dedicata ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie a cura dei volontari dell’associazione Nati per leggere. Alle 21.15 alla terrazza della biblioteca comunale A. Carrara e in piazza Ospitalieri, sarà di nuovo “Letture in pigiama – Storie della buona notte e non solo”. In caso di pioggia le letture si svolgeranno all’interno della biblioteca. Spazio allo sport giovedì 18 luglio, con “Su e giù per la via Francigena” – 1° memorial Solidea Orsolini, corsa podistica organizzata dalla Podistica altopascese Tau. La gara è valevole per il Trofeo podistico lucchese “Il sabato si vince con una marcia in più”. Il ritrovo è fissato per le 19 davanti alla Misericordia di Altopascio in via Fratelli Rosselli. A fine corsa, è prevista la cena con pasta o pizza. Per prenotazioni: 389 0463125 – 328 7082139 – 324 9868008. La sera poi, alle 21.15 in piazza Ospitalieri, sarà ancora una volta grande musica con il Francigena International Arts Festival che presenterà “Musica sotto le stelle”, concerto dei docenti dell’Accademia Geminiani.

Questa settimana il “venerdì dei commercianti” proporrà nuovamente negozi aperti in notturna, aperitivi e cene e musica dal vivo nei locali del centro. Alle 20.30 allo stadio comunale è in programma una sfida tra calcio e solidarietà con la Partita del cuore “Avis Altopascio & Friends”. Sempre alle 20.30, ma in via Cavour, torna l’appuntamento con “Liva&karaoke al Montanelli con i Morgana”, food and music a cura della pasticceria Montanelli, mentre il bar-pasticceria Millevoglie propone l’evento ”Si balla in piazza Tripoli”, con musica ed esibizione della scuola di ballo Clab.s di Veneri. Infine, sempre alle 21 in piazza Gramsci torna anche quest’anno la “Serata pedagogica”, incontro e confronto aperto al pubblico dal titolo “Il benessere del bambino, il ruolo dei genitori e le buone pratiche nei primi anni di vita”. All’incontro interverrà il dottor Giorgio Tamburini, pediatra, epidemiologo, esperto di salute dell’infanzia e dell’adolescenza, presidente del Centro per la salute del bambino onlus e promotore dei programmi Nati per leggere e Nati per la musica. Insieme a lui ci saranno le pedagogiste Sonia Iozzelli e Annalia Galardini. Coordina l’incontro il dottor Gian Marco Bertozzi, responsabile dei servizi educativi del Comune di Altopascio.

Info e programma completo qui: www.comune.altopascio.lu.it/pa/luglio-altopascese-2019/