Musica di alto livello a Forte dei Marmi: concerto del Trio nazionale della Repubblica del Kazakistan

FORTE DEI MARMI – Non è da tutti giorni avere la possibilità di ascoltare musicisti internazionali, vincitori dei più famosi concorsi mondiali, di un livello talmente eccelso da essere inseriti nel patrimonio nazionale del proprio Stato di provenienza.

E’ il caso del Trio Nazionale della Repubblica del Kazakistan “FORTE-TRIO”, invitato tramite il Ministero della Cultura del Kazakistan e l’Ente Concerti del Kazakistan, dal Sindaco Bruno Murzi, in collaborazione con Villa Bertelli, ad esibirsi a Forte dei Marmi, domenica 4 agosto alle ore 21.15 in piazza Garibaldi.

Il complesso formato da Dinara Bazarbayeva – Sakhaman, violino, Murat Narbekov, violoncello, e Timur Urmancheyev, al piano e direzione artistica, ha un vasto repertorio che spazia dalla musica barocca alle composizioni jazz moderne, dalla musica folkloristica kazaka alla musica classica nazionale.

Il concerto vedrà l’esecuzione di Felix Mendelssohn Trio N. 1 in re minore, C. Debussy Piano Trio in Sol Maggiore e Körogli (Poema) di A. Zhaim.

Per la realizzazione dell’evento. l’Amministrazione Comunale e Villa Bertelli desiderano ringraziare il Maestro Salvatore Frega e l’Accademia Musicale della Versilia

L’appuntamento sarà anche l’occasione per rendere omaggio e salutare la mostra in chiusura al Fortino, domenica 4 agosto, “Celebluation”, l’antologica di abiti e disegni dello stilista del “Made in Italy” Renato Balestra, in dialogo site specific con le opere pittoriche e scultoree dell’artista Antonio Nocera.

Trio Nazionale della Repubblica del Kazakistan “FORTE-TRIO, Assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con Villa Bertelli.

Quando: domenica 4 agosto 2019, ore 21.15

Dove: Forte dei Marmi, Piazza Garibaldi

Evento gratuito

BIOGRAFIE

Dinara Bazarbaeva – Sahaman (violino), già durante gli studi nella scuola musicale Kulyash Bayiseytova per i bambini eccezionalmente dotati si esibiva con l’Orchestra Sinfonica Nazionale e l’Orchestra da Camera del Kazakistan. Nel 2011, si è laureata dal Conservatorio Nazionale del Kazakistan Kurmangazy di Almaty (Kz). Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, partecipa ai festival e si esibisce in concerti in Kazakistan, Stati Uniti d’America, Israele, Russia, Turchia, Italia, Germania, Francia, Svizzera ecc.

Murat Narbekov (violoncello), laureato al Conservatorio Kurmangazy di Almaty (Kz), è un giovane violoncellista di grande talento. Suona nell’Opera Nazionale Abai di Almaty. Ha vinto diversi concorsi musicali nel Kazakistan ed all’estero, aggiudicandosi il titolo del “Miglior violoncellista” al concorso internazionale di Brahms in Austria.

Timur Urmancheyev (pianoforte), laureato al Conservatorio Kurmangazy di Almaty (Kz). Questo fine artista dopo corsi post-laurea a Mosca ed Almaty ha intrapreso una brillante carriera di musicista-solista. E’ professore universitario, direttore artistico di vari festival e membro della giuria in diversi concorsi musicali, si è esibito in concerti ed in master-class in Inghilterra, Italia, Francia, Russia, Svizzera, Austria. Vincitore di diversi premi musicali nazionali ed internazionali, Timur Urmancheyev è Artista Emerito del Kazakistan e Cavaliere del Ordine “Kurmet”. Dal 2018 è il direttore artistico dell’Ente Concerti della