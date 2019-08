Musica d’estate al Caffè: L-Quartett in concerto

LUCCA – L’amore per la musica italiana, lo swing e la bossanova, quattro ottimi musicisti e un bellissimo giardino sulle Mura: questi sono gli ingredienti della prossima serata del ciclo “Musica d’estate al Caffè”, in programma domani (9 agosto) alle 22 al Caffè delle Mura. Protagonista del concerto sarà “L-Quartett”, il quartetto composto dalla cantante e flautista Laura De Luca, dal chitarrista Max Amazio, dal bassista Andrea Gorza e dal batterista Dario Guarino, insieme in questo nuovo progetto di rivisitazione di brani che appartengono alla cultura musicale, alle radici e alla memoria di moltissime persone. Un viaggio da Over the rainbow a Samba de una nota so, da Resta cumm’è a Just the way you are, da Oh che sarà a Vedrai vedrai.

Laura De Luca, nata e cresciuta a Lucca, diplomata in flauto traverso e con numerosi master in canto jazz con la vocal coach Danila Satragno. Ho vissuto e lavorato diversi anni a Milano, dove ha suonato e cantato in varie formazioni, sempre legate alla musica d’autore e alla musica etnica, collaborando a lungo con artisti come Fabrizio De André e Roberto Vecchioni, sia in studio che dal vivo. Max Amazio nasce a Napoli nel 1973. Nel ‘92 inizia la sua attività da musicista e nel ‘94 si trasferisce a Pisa, dove tutt’oggi tiene un corso di “Armonia e Improvvisazione Creativa”. Approfondisce gli studi focalizzando la sua ricerca sulle sonorità di Pat Metheny, Jim Hall, J. Diorio, J. Coltrane. Intensa la sua attività live in Italia e all’estero in teatri, rassegne, festival e club. Il cuore del gruppo batte grazie anche a due musicisti noti e apprezzati come Andrea Gorza al basso e Dario Guarino alla batteria.

L’ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486.