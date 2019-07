Musica d’estate al Caffè con Animando e Lucca Jazz: i concerti nel giardino del Caffè delle Mura

LUCCA – Jazz, blues e musica d’autore sono alcuni degli ingredienti del cocktail musicale che l’Antico Caffè delle mura propone alla città per l’estate. Grazie alla collaborazione con il Circolo Lucca Jazz e il centro di promozione musicale Animando, infatti, nei mesi di luglio e agosto il giardino del Caffè ospiterà 15 concerti di ottimo livello. I concerti non saranno più solo di venerdì e in agosto gli appuntamenti saliranno a due a settimana.

Il calendario di luglio si apre giovedì 4 con il jazz del Mattia Mazzola Quartet (Mattia Mazzola, sax; Mauro Grossi, piano; Francesco Coppedè, contrabbasso e Riccardo Butelli, batteria) per proseguire con l’omaggio a Fabrizio De André del Progetto in la minore (giovedì 11 luglio), poi ancora jazz con il duo Two late composto dalla batterista Laura Klain e da Alberto Gurrisi, uno dei più grandi virtuosi dell’organo hammond, con la partecipazione straordinaria del sassofonista David Stingaciu (mercoledì 17 luglio). Il blues e il rock sono i protagonisti del concerto di giovedì 25 luglio con il gruppo Ladri di nuvole composto da Ambrogio Pagani, chitarra e voce, Luigi Micheli, batteria, Roberto Carlotti, basso e voce, Ernesto Rinaldi, tastiere e voce, Gianfranco Spinelli e Chiara Lazzeri, voce. A chiudere i concerti di luglio, mercoledì 31, ancora jazz con Riccardo Arrighini Trio.

Tra gli appuntamenti di agosto, il rock del gruppo Quadrosonar (3 agosto) e lo swing e la bossa nova dei Just Friend (9 agosto).

A rendere ancora più vivace l’estate dello storico Caffè, c’è anche la novità dell’apertura dal giovedì alla domenica, dalle 18 alle 22, del Chiringate, uno spazio per gli aperitivi, sempre con musica dal vivo nel suggestivo giardino del locale.

I concerti serali iniziano alle 22. L’ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. Come sempre è possibile cenare al Caffè delle mura a partire dalle 20:30, prenotando un tavolo al 334 3412486.