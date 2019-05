Musica, balletto e celebrazioni: ecco il programma del Giugno Porcarese

PORCARI – Musica, balletto, le celebrazioni per il centenario della Fondazione Cavanis. E tanto, tantissimo divertimento. Torna come ogni anno il Giugno Porcarese, il cui calendario – composto da 11 serate tutte a ingresso gratuito – è stato svelato oggi (24 maggio) nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’assessore alla Cultura Roberta Menchetti e i responsabili di Demia, Elena Castellacci e Bruno Simonini.

E da domani (25 maggio) comincerà la promozione della rassegna attraverso locandine e volantini.

“Un programma – dice l’assessore alla Cultura – all’insegna della sobrietà e dei contenuti, che quest’anno pone un occhio di riguardo alle celebrazioni del centenario dei Padri Cavanis. Un mese in cui abbiamo cercato di esaltare le eccellenze locali e creare momenti di convivialità senza dimenticare la riflessione su questioni sociali di rilievo”.

Si comincia domenica 2 giugno, festa della Repubblica, con un appuntamento attesissimo dalle famiglie di Porcari: il Villaggio del Bambino, una giornata interamente dedicata alle nuove generazioni le vie principali del paese pronte ad accogliere le più svariate attività d’intrattenimento per bambini e genitori.

Il 5 giugno spazio all’Orchestra giovanile Enrico Pea in occasione dei festeggiamenti dei 30 anni dell’indirizzo musicale presso l’Istituto Comprensivo di Porcari. Saranno eseguiti brani orchestrali di vario genere, operistico, classico, jazzistico, musica da film e originali, che rappresentano le perle degli ultimi anni di attività dell’Orchestra, con l’arrangiamento di Fabrizio Desideri.

Da non perdere l’appuntamento del 7 giugno con Fabrizio Diolaiuti e la sua Intervista al Cervello Show, spettacolo tratto dal libro “Intervista al Cervello”, scritto dal professore Ubaldo Bonuccelli, ordinario di neurologia all’università di Pisa e dallo stesso Diolaiuti, giornalista ed uomo di spettacolo.

I 100 anni dalla Costituzione della Fondazione Cavanis vivranno il loro culmine con l’incontro del 14 giugno, ospiti d’eccezione il professor Vito Mancuso, il Rettore dell’Istituto Padre Pennacchi e Claudio Rovai, ex studente e importante conoscitore di Porcari. Si parlerà dell’importanza che gli Istituti religiosi hanno avuto nella formazione della classe sociale e dirigenziale in epoche passate e su come ad oggi tale carenza si rifletta sulla situazione italiana.

A settembre è prevista una celebrazione liturgica e una mega cena a cui sarà invitato tutto il paese.

Ancora la musica protagonista il 22 giugno con lo spettacolo “Sognando come Leonardo”, a cura della Filarmonica “A. Catalani” in collaborazione con l’Accademia di danza “Etoile”. Una serata di musica e ballo in un nuovo spettacolo che regala un’atmosfera unica, ritmica e vibrante, da far venir voglia di ballare. Prima dell’inizio dello spettacolo si esibiranno gli allievi della scuola di musica della Filarmonica A. Catalani.

Il 16 giugno spazio alle Armonie Disney, viaggio attraverso le colonne sonore dei capolavori Disney nel musical di Coro Arcobaleno e Coro Azzurre Armonie, con la partecipazione Nikolas Torselli.

Il 28 giugno l’accademia Etoile regalerà “Danza sotto le stelle”, spettacolo di danza classica e contemporanea emozionante che vedrà protagonista tutte le allieve dell’Accademia.

Due i momenti di festa in cui ci si potrà divertire a suon di risate. Il 15 giugno il Fluo Party, che torna a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno. Un evento che unirà energia, entusiasmo, musica, ma soprattutto tantissimi colori, con il Dj set curato da Omy & Frodo. E, il 21 giugno, Il Barzellettiere, la competizione a cura di Anffas Lucca e Noi TV che incorona il miglior barzellettiere della provincia di Lucca. In P.zza Felice Orsi una tappa unica che incorona il campione del 2019. Sul palco si esibiranno anche i bimbi della scuola di musica della banda diretti da Lara Betti. L’iscrizione al concorso è gratuita (info 393/091137 o barzellettierelucca@nullgmail.com).

L’edizione 2019 del Giugno Porcarese si chiude il 29 giugno con la tradizionale Cena sotto le Stelle, immancabile successo firmato dalla Croce Verde di Porcari. Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione, che sarà possibile effettuare presso la sede della Croce Verde, in Via Romana Est, 71/A, a Porcari entro il 25 giugno. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi allo 0583/298587.