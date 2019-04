Museo del Lavoro: in vacanza dalla scuola è vietato annoiarsi con i campus pasquali “S-passo al Museo”

SERAVEZZA – Giochi, compiti, letture in libertà, visite guidate, lezioni d’inglese. È ricchissimo il programma dei campi pasquali promossi dalla Fondazione Terre Medicee nell’ambito del progetto “S-passo al Museo” della Regione Toscana. Cinque mattine a Palazzo Mediceo – 18, 19, 23, 24 e 26 aprile – per imparare divertendosi fra tradizioni e storia, manualità e incontri con le diverse espressioni artistiche. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Biblioteca Comunale e con il supporto di Regione Toscana, Comune di Seravezza, Coop Tirreno e Unicoop Firenze.

Centro di gravità dei campus sarà il Museo del Lavoro e delle Tradizioni della Versilia Storica, all’ultimo piano del Mediceo. Il programma giornaliero, identico per le cinque mattine, prevede l’accoglienza dei partecipanti in Biblioteca fra le 8:30 e le 9:00, attività ludico-educativa e una sessione di lingua inglese con un’insegnante madrelingua fra le 9:00 e le 10:30, pausa per la merenda al sacco e, a seguire, compiti, letture in libertà e momenti di attività ludico-didattiche dalle 11:00 fino al termine della mattinata (ore 12:30-13:00). Ogni giorno proporrà qualcosa di nuovo: il laboratorio di tessitura e la visita all’archivio storico giovedì 18 aprile; la lizzatura e la fotografia venerdì 19; la scoperta del Museo in lingua inglese e il laboratorio di pittura martedì 23; una lezione sulla Famiglia Medici e il laboratorio del riciclo mercoledì 24; ancora una visita guidata del Museo in lingua inglese e il mosaico nella giornata di chiusura, venerdì 26 aprile. Le attività sono rivolte a bambini di età consigliata fra i sei e gli undici anni.

Si può scegliere di aderire all’intero programma (al costo complessivo di 60 euro) oppure alle singole giornate (15 euro ciascuna). I soci coop godono di uno sconto del 10%. La prenotazione è obbligatoria e le iscrizioni vanno formalizzate entro lunedì 15 aprile. Per iscrizioni e informazioni contattare la segreteria della Fondazione Terre Medicee (da lunedì a venerdì ore 10:00-13:00, tel. 0584 756046, museo@nullterremedicee.it) oppure Galatea Versilia (339 8806229, 349 1803349).

Il progetto Campus al Museo della Regione Toscana, attivato nei periodi di chiusura scolastica, è un’ottima occasione per far trascorrere ai bambini giornate divertenti e ricche di esperienze legate alla cultura, alla creatività, all’apprendimento e alla socializzazione, per approfondire la conoscenza del territorio, sviluppare manualità, maturare un’opinione critica sull’arte attraverso il gioco.