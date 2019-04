Musei nazionali di Lucca: ingresso gratuito 20 e 27 aprile

LUCCA – Con l’iniziativa Io vado al Museo promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali aumentano le giornate ad ingresso libero nei luoghi della Cultura statali, scelte direttamente da ciascun museo o polo museale in base alle proprie caratteristiche. Per i Musei nazionali di Lucca, Palazzo Mansi e Villa Guinigi, le prossime giornate ad ingresso gratuito saranno sabato 20 e sabato 27 aprile. In occasione dell’apertura di sabato 27 aprile al Museo di Palazzo Mansi sarà inoltre possibile fare una visita guidata gratuita al piano nobile alle 16,30, a cura del personale.

Si ricorda che l’ingresso nei musei, monumenti e parchi dello Stato è sempre gratuito per tutti i cittadini di età inferiore a 18 anni e per i giovani dai 18 ai 25 anni è stato introdotto un biglietto da 2 euro, con l’obiettivo di agevolare l’ingresso nei luoghi della Cultura.