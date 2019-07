Murabilia XIX edizione: “Sguardi a Oriente – Giappone”. Confermati gli ospiti internazionali

LUCCA – Sale l’attesa per la diciannovesima edizione di Murabilia, la mostra mercato di giardinaggio che avrà luogo sulle Mura di Lucca dal 6 all’8 settembre prossimo. Confermati gli ospiti internazionali e gli eventi, l’organizzazione lavora in questo secondo scorcio di luglio alla rifinitura del programma, che sarà il più ricco di sempre, anche grazie all’impulso dato alla manifestazione da Lucca Crea srl, la società del Comune che organizza il festival Lucca Comics & Games e gestisce il Polo Fiere, da quest’anno subentrata nell’organizzazione ad Opera delle Mura.

A presentare le prime novità della prossima edizione l’assessore comunale Giovanni Lemucchi, con Marzia Riccomi del consiglio di amministrazione di Lucca Crea Srl, insieme ad uno dei curatore della mostra mercato Giuseppe Benedetti, alla presenza del presidente del consiglio comunale Francesco Battistini.

Che cosa si vedrà a Murabilia 2019? Ecco un rapido excursus per dare la misura di quanto attende gli appassionati di giardinaggio e botanica, ma anche i curiosi di cose naturali, i frequentatori delle arti figurative e della lettura, i bon viveurs che desiderano perdersi per un fine settimana tra natura, arte e cultura.

Il tema dell’anno . Impossibile da esaurire in una sola edizione, il tema “Sguardi a Oriente. Giappone” ritorna forte del successo riscosso nell’edizione 2018 di Murabilia. Filo conduttore sarà dunque ancora l’Estremo Oriente, le sue piante, le sue tradizioni e i suoi rituali che denotano nel popolo giapponese, da sempre, un profondo interesse per la natura in tutte le sue espressioni. In quanti modi si può parlare di Giappone e piante? Davvero moltissimi, ma bisogna imparare un vocabolario che comprende nomi noti comebonsai, ikebana e origami e nomi ancora nuovi in Italia, come medaka (pesciolini da collezione), marimo (una curiosa alga avvolta a palla), koinobori (bandiere beneaugurali a forma di carpa). Murabilia 2019 sarà l’occasione per un approccio elegante, curioso e sicuramente gioioso con la cultura nipponica, anche grazie a tutte le piante della flora giapponese che sono entrate nei nostri giardini e nel cuore dei giardinieri: dagli aceri agli anemoni, dai crisantemi ai bambù, sino ad alcune preziose orchidee da collezione che, per l’occasione, avranno uno spazio d’onore nelle serre dell’orto botanico lucchese.

Gli ospiti prestigiosi. Murabilia conferma la sua vocazione a essere crocevia italiano del giardinaggio internazionale. Tra Baluardo San Regolo e Baluardo La Libertà, nell’orto botanico e nelle cannoniere si daranno appuntamento personaggi di calibro mondiale come il botanico russo Michail S. Romanov e il cacciatore di piante, vivaista e scrittore americano Daniel J. Hinkley che ha scelto Lucca per la sua unica conferenza in Europa. E poi personaggi di reputazione europea come il giardiniere transilvano Razvan Chisuche dirige la rivista inglese The Saxifrage magazine, il collezionista francese Olivier Colin, l’inglese specialista di alberi africani e scrittore John Grimshow, il paesaggista olandese Abraham Rammeloo che dirige in Belgio il più famoso arboreto europeo e altri ancora.

Arte e natura. Protagonisti della mostra di illustrazione botanica Botalia, come sempre allestita nelle serre dell’orto botanico di Lucca, saranno i vicentini Ernesta Caterina Albanese e Luigi Zulian, entrambi artisti emergenti in quello specialissimo ambito che è l’interpretazione pittorica delle piante ad uso della scienza botanica. Una bella mostra da non perdere, perché unica nel suo genere, è quella che espone una collezione di opere – alcune antiche e preziose – dell’iconografia del pino nell’arte giapponese curata dall’artista, acclamato bonsaista e docente di arte Carlo Cipollini (ha insegnato per 42 anni al Liceo Artistico di Lucca). Arte, agricoltura e cultura contadina invece in due esposizioni dedicate agli attrezzi tradizionali, una a cura dell’Associazione Culturale La Ruota, l’altra di attrezzi enormi, fuori scala, realizzati dal fabbro artista camaioreseGiuseppe Barsi.

Conferenze, conversazioni, incontri e presentazioni. Un fitto programma animerà la visita a Murabilia. Si parlerà, come ovvio, di piante che sin nel nome scientifico ricordano l’origine giapponese con l’appellativo specifico japonicum, nipponicum ecc. Se il maestro giardiniere televisivo Carlo Pagani racconterà le meraviglie di tante beniamine dei nostri giardini, l’agronoma Maria Cristina Pasquali porrà l’accento invece su piante che, partite dal Giappone come specie ornamentali, si sono accomodate tanto bene in Italia da comportarsi come infestanti nei nostri ambienti naturali, hanno colonizzato le rive dei torrenti e i bordi di strada, gli incolti, le scarpate. Si parlerà poi della giardiniera livornese Ursula Salghetti Drioli che nei mesi scorsi ha vinto la prestigiosa Veitch Memorial Medal assegnata ogni anno dagli inglesi a chi, in ambito internazionale, ha dato un contributo all’avanzamento del giardinaggio nel mondo. Si parlerà di piante tropicali e subtropicali che, con i cambiamenti climatici, sono diventate coltivabili in Italia, di collezioni nazionali a confronto tra rappresentanti di diverse nazioni, del recupero dello storico Giardino Garzoni a Collodi. Un’intera sezione di Murabilia sarà poi dedicata alla rassegna Piante e saperi, con la presentazione di novità librarie di settore alla presenza degli autori e dei testimoni. Si parlerà per esempio dell’ultimo libro della nota scrittrice lucchese Pia Pera, morta prematuramente nel 2016. A raccontare il suo “Apprendista di felicità”, uscito lo scorso maggio, sarà la giornalista Emanuela Rosa Clot, direttrice dei mensili Gardenia e Bell’Italia.

Le nuove leve del giardinaggio. Attenta a far crescere nuove generazioni capaci di conoscere e frequentare la cultura botanica, Murabilia quest’anno introduce la sezione Young Gardening con alcune iniziative volte a coinvolgere i giovani. Per i bambini poi è prevista la sezione Murabilina sul Baluardo San Regolo, con un intero programma nei pomeriggi di sabato 7 e domenica 8 settembre tra le 14,30 e le 18,00, che prevede laboratori, piccola biblioteca, merenda, visita agli stand a misura di bambino. Gli organizzatori di Lucca Crea fanno sapere che gli adulti che vorranno accodarsi per apprendere l’abc delle piante saranno benvenuti.

Murabilia 6- 7-8 settembre 2019

Lucca – Mura Urbane

Orario

venerdì dalle ore 12 alle ore 19.30

sabato e domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.30

la vendita dei biglietti termina alle ore 18.30 di ciascun giorno

Biglietti:

– Intero € 8,00

– Ridotto € 6,00 over 65, minori tra gli 8 e i 14 anni.

– Gratuito per i minori di 8 anni

– Persone con disabilità ingresso gratuito e gli accompagnatori pagano ridotto € 6,00

– Abbonamento per due giorni € 14,00

– Abbonamento per tre giorni € 21,00

– Acquisto cumulativo 20 ingressi € 160,00 più due biglietti omaggio