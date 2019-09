Murabilia: dagli attrezzi giganti, ai giardini effimeri, dalle orchidee giapponesi alla mostra di Aspidistre

LUCCA – Ultimo giorno per gli amanti di piante, giardini, vita all’aria aperta e atmosfere naturali di chiude infatti domenica la diciannovesima edizione, a tema Sguardi a Oriente: Giappone.

Grande successo hanno riscosso i cinque giardini dimostrativi sul tema Riflessioni: spunti per il giardino, allestiti da vivaisti e progettisti invitati a esprimere un’idea contemporanea di verde ornamentale, dislocati sugli spalti delle Mura, tra Baluardo San Regolo e Baluardo La Libertà. Divertenti e curiosi gli attrezzi agricoli giganti, forgiati dal fabbro camaiorese Giuseppe Barsi con una vanga alti 8/9 metri e altri giganti strumenti che potrebbero essere usati dal gigante Gulliver se facesse il contadino. Piatto forte sono naturalmente gli eventi sul tema del Giappone: dall’esposizione di piante giapponesi, alle mostre di fotografie e di illustrazioni tradizionali del pino, dagli origami, ai pesciolini da collezione (medaka), alle bandiere della festa giapponese dei bambini, che rappresentano carpe koi beneaugurali.

Attenzione anche ai bambini con la sezione Young Gardening e Murabilina, la Murabilia dei bambini: al pomeriggio dalle 14,30 alle 18, tante attività e tanti stimoli a misura di giovani visitatori da sensibilizzare alla natura e da avviare al mondo del giardino e dell’orto dalla realizzazione di un grande hotel per insetti in legno, alla presentazione dei libri a loro dedicati. Allo stand di Carabinieri Forestali per esempio si possono fare tanti giochi per comprendere la biodiversità del nostro territorio.

Ecco i dettagli del programma di domenica 8 settembre.

Ore 11 – Il mio verde vale! Il valore economico e sociale del giardino residenziale e pubblico, il vantaggio economico nella scelta della professionalità degli addetti ai lavori. Dibattito a cura dell’Associazione Italiana Professionisti del Verde delegazione Toscana. Condurrà Fabiano Salbitano – UNIFI sala 1

Ore 11- Workshop di Ikebana (massimo 5 partecipanti su prenotazione dalle ore 9.30 del giorno dell’evento 366 4228615). – Cannoniera baluardo San Regolo

Ore 11 – Ginnastica per giardinieri a cura dell’insegnante di ginnastica posturale Lucrezia Ravagnan (siconsiglia abbigliamento comodo e possibilmente un tappetino fitness) – Orto Botanico

Dalle 11alle 19– Angolo Origami – Cannoniera baluardo San Regolo

Ore 11 Il re dell’orto, sua maestà il pomodoro, chiaccherata con percorso sensoriale e assaggio a cura di Franca Maraffetti. (Per l’assaggio massimo 20 partecipanti su prenotazione dalle ore 9.30 del giorno dell’evento al numero 366 4228615). Sotterraneo del baluardo San Regolo sala 1

Ore 12 – Piante e Saperi: libri per il 2019 a cura di Mimma Pallavicini – Il giardino pigro di AAVV, Blu Edizioni 2019 presentazione con uno degli autori, Claudio Baldazzi. Segue aperitivo della domenica. Baluardo San Regolo.

Ore 15 – Workshop di Ikebana (massimo 5 partecipanti su prenotazionemassimo 5 partecipanti su prenotazione dalle ore 9.30 del giorno dell’evento 366 4228615). Cannoniera baluardo San Regolo.

Ore 15:15 – A caccia di piante impossibili! a cura di Pier Luigi Gaspa – Sotterraneo del baluardo San Regolo

Ore 16 Ongaku – musiche tradizionali giapponesi arrangiate per fisarmonica – Duo Symbiosis: Massimo Signorini – fisarmonica, Gianmarco Caselli – elettronica – Sotterraneo del baluardo San Regolo – sala 1.

Ore 16 – Ginnastica per giardinieri a cura dell’insegnante di ginnastica posturale Lucrezia Ravagnan (siconsiglia abbigliamento comodo e possibilmente un tappetino fitness) – Orto Botanico

Ore 16 – Platani picchiatori, Barbalberi e Mandragore nel giardino delle piante fantastiche a cura di Pier Luigi Gaspa – Sotterraneo del baluardo San Regolo – sala 2

Ore 16,30 – Piante e Saperi: libri per il 2019 a cura di Mimma Pallavicini – Japanese Gardens: A Journey di Monty Don e Derry Moore, Two Roads 2019 presentazione con Valentina Romano della Libreria della Natura di Milano. Segue rassegna di novità librarie internazionali sul tema del giardino giapponese e delle piante del Giappone. Baluardo San Regolo.

Ore 17 – Workshop di Ikebana (massimo 5 partecipanti su prenotazione dalle ore 9.30 del giorno dell’evento 366 4228615). Cannoniera baluardo San Regolo.

Murabilia 6- 7-8 settembre 2019

Lucca – Mura Urbane

Orario

sabato e domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.30

la vendita dei biglietti termina alle ore 18.30 di ciascun giorno

Biglietti:

– Intero € 8,00

– Ridotto € 6,00 over 65, minori tra gli 8 e i 14 anni, diversamente abili e accompagnatori.

– Gratuito per i minori di 8 anni

– Abbonamento per due giorni € 14,00

– Abbonamento per tre giorni € 21,00

– Acquisto cumulativo 20 ingressi € 160,00 più due biglietti omaggio

info – Segreteria di Murabilia

+39 366 1210955

dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30

murabilia@nullmurabilia.com