Mungai: ‘Sul recupero delle bilance, deluso dagli enti’

MASSAROSA – «Sapevamo dall’inizio che per arrivare a risolvere la questione legata al recupero delle bilance da pesca e dei ricoveri barchini la strada non sarebbe stata né semplice né veloce, ma sono anni oramai che ci stiamo muovendo con gli enti sovracomunali per vedere di superare quel groviglio di norme e quel “corto circuito amministrativo” che crea ostacoli- scrive il sindaco Franco Mungai. Nel 2014, non appena si è costituita, abbiamo iniziato una stretta collaborazione con la Pro Loco Massarosa nata per la crescita e la valorizzazione delle attività che ruotano intorno al lago e al bacino di Massaciuccoli. Un’attività che ci ha portato alla condivisione di un percorso volto anche alla semplificazione delle pratiche e delle norme imposte dai suddetti enti o dal legislatore nazionale per facilitare la riqualificazione delle bilance da pesca e dei ricoveri barchini, sfociata in una lunga azione preliminare di studio e ricerca effettuata dagli uffici comunali, con un importante dispendio di forze e di energie, in collaborazione con la Pro Loco stessa, l’approvazione all’unanimità in consiglio comunale nel 2017 di una mozione (approvata con il medesimo testo anche in consiglio regionale) a cui è stato allegato un ordine del giorno, anch’esso approvato all’unanimità, per la reintroduzione del motore a scoppio, il confronto con gli altri enti sfociato nella redazione di un documento di indirizzo per la definizione dei ruoli e delle procedure. Abbiamo inviato questo documento a tutti gli enti per le osservazioni e per la sottoscrizione e per andare avanti con il lavoro, ognuno per quanto di competenza. Riscontro tuttavia e con estremo rammarico una scarsa collaborazione e partecipazione da parte di chi è chiamato a fare la sua parte, quasi come se l’argomento che a noi sta a cuore, non solo per la salvaguardia delle nostre tradizioni, ma anche per la bellezza del lago e delle sue strutture, non suscitasse negli altri enti il medesimo interesse, dimostrato anche dalla mancata presenza agli incontri da noi organizzati come quello di stamattina in comune a Massarosa. Non ci scoraggiamo e andiamo avanti ma così diventa veramente difficile se non impossibile, continueremo a far pressione e a sollecitare interventi concreti da parte degli altri enti e vediamo si ci sarà da parte loro un concreto cambio di passo. Il 6 settembre scorso, insieme al vicesindaco Damasco Rosi, all’assessore all’ambiente Agnese Marchetti e ai tecnici degli uffici comunali, siamo stati invitati e abbiamo partecipato ad un incontro pubblico su questo tema organizzato dalla Pro Loco Massarosa con una sala del consiglio comunale piena di persone segno che il problema è sentito nella nostra comunità e dovrebbe essere sentito da tutti, è necessario però non essere lasciati soli perché da soli non possiamo fare niente. Con la Pro Loco Massarosa promuoveremo anche una raccolta firme a sostegno della nostra azione in modo che le nostre esigenze vengano percepite anche nei numeri».

Franco Mungai

Sindaco di Massarosa