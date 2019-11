Mostra Viaggio nel Tempo: un laboratorio didattico per ricreare le formelle di 2000 anni fa

PORCARI – La mostra “Viaggio nel tempo”, in corso di svolgimento a Porcari nelle aule didattiche-archeologiche in via Roma 121, propone un appuntamento speciale per venerdì 15 novembre alle 17: un laboratorio didattico dedicato ai bambini da 6 anni in su dal titolo “La tecnica dello stampo nell’arte romana: le terracotte architettoniche delle Domus”.

Ai partecipanti saranno fornite le materie prime per ricreare una formella come quelle che decoravano le fattorie romane di Fossa Nera 2000 anni fa, alcune delle quali esposte in mostra. A seguire sarò offerto un piccolo aperitivo nei locali della biblioteca.

L’evento è gratuito, gradita la prenotazione al numero 0583/211884. Curatori dell’incontro saranno il dott. Floriano Cavanna e la dottoressa Marta Bruschini, archeologi dell’Associazione Arkè.