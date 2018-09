Mostra-concorso sui presepi trasportabili del gruppo Il Baluardo

LUCCA – Come lo scorso anno Il Baluardo gruppo vocale lucchese , la Comunità di S. Maria Corteorlandini ( S. Maria Nera) e il Comune di Lucca, organizza la mostra-concorso dei presepi trasportabili. I presepi dovranno avere come misura massima 100cm x100cm. Si dovrà indicare se si necessita di presa di corrente . Il tutto come lo scorso anno. La mostra avrà luogo nella chiesa di S.Maria Nera e sarà aperta dalle 9 alla 12 dalle 16 alle 18 . Sarà ad ingresso gratuito e i visitatori saranno invitati ad esprimere le loro 3 preferenze.

Una commissione formata dal presidente, dal segretario e altro componente del Consiglio Direttivo de Il Baluardo , attesterà la attinenza al tema della mostra-concorso.

Sarà possibile esporre lavori , categoricamente artigianali, anche se già presentati in altre mostre.

Si ricorda anche che è stato istituito un fondo presepiale che troverà sede nella stessa chiesa. In pratica chi possiede un presepe artigianale ‘ trasportabile ‘ ed ha difficoltà a tenerlo a casa, potrà depositarlo nella chiesa secondo quanto stabilito da Il Baluardo.