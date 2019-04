Mosaico Europa: a Sant’Anna un concerto-tributo a De André con i “Progetto in La minore”

LUCCA – Un viaggio musicale lungo le rotte della poetica di Fabrizio De André a 20 anni dalla scomparsa. Si intitola Mosaico Europa – Per la sola ragione del viaggio, viaggiare il concerto organizzato dal gruppo di impegno civico [email protected] che si terrà domenica (14 aprile) alle 21 all’auditorium dell’oratorio Giovanni Paolo II di Sant’Anna, in via Fratelli Cervi. Ad accompagnare i presenti tra le note del cantautore genovese sarà il gruppo musicale Progetto in La minore. Roberto Puccini ci metterà voce e chitarra; alle percussioni Marcello Ragone, al violino Dinorah Abela e Fabrizio Biro Bartoli alla chitarra blues. E ancora: Martino Biondi al basso, alla fisarmonica e alla voce e Laura De Luca, che di De André è stata corista e flautista negli anni Novanta. A curare gli aspetti fonici sarà Franco Scatena mentre le luci saranno affidate a Susanna Della Maggiora.

<<Vogliamo portare la musica di De André nel quartiere più popoloso di Lucca – commentano gli organizzatori – e, nello specifico, in un luogo che per gli anziani significa incontro e per i giovani identità e condivisione. Un concerto per parlare di apertura, di solidarietà, di Europa, in modo non convenzionale>>. Mosaico Europa è a ingresso libero.

[email protected] ospiterà poi martedì (16 aprile) alle 21, all’auditorium della Fondazione Bml, il filologo e critico letterario Carlo Ossola con Europa: viaggio alle radici del vecchio continente.