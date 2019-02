Morte di Maria Pia Bertolucci: i messaggi di cordoglio

LUCCA – L’improvvisa e prematura scomparsa di Maria Pia Bertolucci ha colpito profondamente tutti noi che l’abbiamo conosciuta come donna dotata di grandi qualità e competenze ma soprattutto di energie quasi inesauribili. Oltre al suo lunghissimo impegno nel volontariato la ricorderemo per l’importante contributo per la valorizzazione dei beni culturali di Lucca e per lo sviluppo del sistema turistico-culturale della città. Maria Pia Bertolucci ha rappresentato in questi settori una delle personalità più autorevoli e attive del nostro territorio.

Alessandro Tambellini

Sindaco di Lucca

La scomparsa di Maria Pia Bertolucci, una delle persone per cui ESISTE il nostro festival, presidentessa della Cooperativa Idea, donna impegnata nel sociale, nella politica e nella vita della Città e della Provincia di Lucca, è per me e per il Puccini e la sua Lucca Festival un motivo di grande, immensa tristezza e di altrettanto dolore.

Il suo coraggio leonino, la sua voglia di lottare contro una malattia sì incurabile e tremenda ma con cui conviveva da anni ormai e che l’aveva vista vincere molte battaglie, non le hanno consentito di vincere la guerra.

Ma per me, per noi tutti del Puccini e la sua Lucca Festival, Maria Pia non sarà solo un esempio unico, una amica stupenda, una persona con cui era un piacere trattare e collaborare e creare progetti e impegnarsi per la collettività in tanti campi. Maria Pia resterà sempre una di noi. Non ho più nemmeno lacrime o tristezza: so che ha finito di soffrire. Mi mancherà, ci mancherà ma il suo esempio, la sua forza, il suo coraggio, la sua perseveranza saranno per NOI TUTTI il faro del nostro agire futuro.

E’ mia intenzione dedicare la serata del 6 Marzo 2019, nostro 16mo compleanno del Festival, alla Sua Memoria, si lei, che dal principio -ed aiutandomi anche personalmente – sostenne la mia idea rivoluzionaria del Puccini e la sua Lucca Festival ed assieme alla cooperativa Idea ed alla Curia di Lucca ci ha sostenuto per renderla quella grande esperienza per Lucca che oggi essa è.

Sono sicuro che Dio l’ha accolta nel regno dei Cieli, in cui Maria Pia credeva con anima, cuore e pieno spirito, ed è felice di avere con Sé un’anima così grande. Tanto quanto noi tutti siamo tristi e depressi di non averla più con noi.

A tutta la famiglia le mie personali condoglianze e quelle del Puccini e la sua Lucca Festival

Ciao Mapi

Andrea Colombini

Presidente “Puccini e la sua Lucca”

“Il coraggio, la voglia di vivere, la tenacia, la passione, la forza della fede sono un patrimonio che Maria Pia Bertolucci lascia a tutti quelli che l’hanno conosciuta e ne hanno potute apprezzare le doti umane. Un lascito che la forza di Maria Pia anche nell’affrontare la grande sfida di dolore che la malattia le ha imposto resta un grande

insegnamento per tutti. E’ con questo pensiero che salutiamo Maria Pia Bertolucci una donna che con il suo impegno, con il suo lavoro, ha testimoniato i suoi valori morali e religiosi.

Maria Pacini e Francesca Fazzi Editore

Esprimo , con rammarico e tristezza, i miei sentimenti di cordoglio alla famiglia e agli amici della Misericordia di Capannori per la prematura scomparsa di Maria piaBetolucci, una persona buona che ha fatto del suo lavoro nel volontariato un fondamento della sua vita.

Guido Angelini

PD Capannori

La morte di Maria Pia Bertolucci lascia un vuoto nella vita della sua famiglia, dei suoi amici, della comunità locale e dei tanti volontari che hanno collaborato con lei e che ora piangono la sua scomparsa.

Ho conosciuto Maria Pia in occasione delle scorse amministrative e anche se non abbiamo avuto molto tempo per lavorare insieme, prego affinché trovi la pace in Dio e giungano le più sentite condoglianze alla sua famiglia da parte mia e di tutta la sezione che rappresento.

Marcella Maniglia

segretario Lega Lucca

Siamo, tristi, attoniti e terribilmente sconvolti per la prematura scomparsa di Maria Pia. Quando la notizia ci ha raggiunto, nessuno di noi voleva crederci. Pur conoscendo le sue difficili condizioni, non si riesce mai a credere che la fine possa essere prossima.

Per tutti noi MAPI sei stata un punto di riferimento, una saggia amica ed una valorosa compagna di viaggio. Una persona instancabile con lo sguardo rivolto al prossimo, all’altro in difficoltà, al più umile ed indifeso. MAPI, hai fatto della tua breve ma intensa esistenza un caposaldo del volontariato, della solidarietà, con quella tua fede ferma ed incrollabile senza alcun tentennamento.

Cara MAPI riuscivi sempre a vedere in positivo anche quando il destino ti si è accanito contro. Negli anni che la malattia ti ha accompagnata, non ti sei mai tirata indietro, hai proseguito con determinazione i tuoi tanti impegni, non mollando mai, quando sarebbe stato più facile e conveniente, passare la mano per dedicarsi a te stessa.

Cara MAPI, ci è sempre stata vicina avendo una parola di incoraggiamento e riguardo, che ci ha permesso di andare avanti, anche nei momenti più difficili.

Con te abbiamo condiviso l’ultimo percorso politico, della tua vita. Una politica, che è sempre stata rivolta al servizio e al sostegno della collettività, senza SE e senza MA, rispecchiando totalmente ciò che è stata la tua esistenza. Per molti di noi, la partecipazione alla competizione elettorale di Capannori di cinque anni fa, era legata proprio alla tua presenza, al progetto di una Donna forte, un esempio per tantissimi giovani e meno giovani, della nostra Comunità.

Con la tua scomparsa siamo tutti più poveri, orfani di una persona che sempre riusciva a dedicare ad ognuno di noi una parola speciale.

Ciao MAPI. Grazie per tutto quello che sei stata, non potremmo mai dimenticare ciò che ci hai insegnato e ciò che rappresenti per tutti noi, oggi che sei lassù, in Paradiso, insieme all’Eterno Padre, che ci hai sempre educato ad amare e rispettare.

Mauro Celli, Giada Martinelli

e gli amici del Gruppo Insieme Si Può/Alternativa Civica