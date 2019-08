Morgan alla Versiliana: da Bach a De Andrè in un viaggio tra la musica “colta” e la musica “popolare”

MARINA DI PIETRASANTA – Una riflessione su cosa voglia dire “musica classica” e su cosa renda un brano musicale un “classico”. Da Bach a De Andrè, superando i confini tra musica “colta” e musica “popolare” : è questo quello che Morgan porterà al 40° Festival La Versiliana nel suo concerto “ Il classico Morgan” in programma domenica 25 agosto alle 21.30. Morgan sarà accompagnato per l’occasione dai giovani musicisti della FOI Young della Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta dal Maestro Valentino Corvino.

Un concerto particolare che si svilupperà sul file rouge del concetto di “classico” , durante il quale saranno eseguiti brani classici rivisitati (Bach e Vivaldi), classici della canzone italiana (Umberto Bindi, Fabrizio De André), e classici del repertorio di Morgan.

La musica contemporanea può essere ritenuta classica o contenere in sé riferimenti relativi alla sua origine classica? In che modo la musica considerata “antica” può essere ancora moderna?

Un Morgan inedito, che si confronta direttamente con i suoi modelli: punti di riferimento attraverso i quali avviene il processo creativo. Esempi e percezioni di cosa sia la musica e come sia necessario avvicinarsi per riuscire a creare il giusto legame con essa. Il racconto di un’esperienza, di una vita vissuta per l’arte e per la bellezza, la storia di Marco Castoldi in arte, Morgan.

Ad affiancare Morgan nel concerto alla Versiliana ci sarà la FOI YOUNG, orchestra formata dalle prime parti della Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti e dai giovani studenti del conservatorio di Reggio Emilia.

Un fecondo e prestigioso progetto di tutoring dedicato ai giovani musicisti talentuosi del conservatorio reggiano nato grazie alla collaborazione tra la prestigiosa Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti e l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “A. Peri – C. Merulo”.