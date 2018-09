Moratoria sul commercio alimentare: tardiva per le liste civiche e CasaPound, ‘lobbista’ per il M5S, necessaria per Confcommercio

LUCCA – La moratoria sul commercio alimentare non mette tutti d’accordo. Tutti la volevano e, ora che c’è, bisogna trovare qualcosa da criticare. Non tutti, ovviamente e forse è solo un ‘gioco delle parti’, ma dopo aver per mesi chiesto l’attuazione di questo provvedimento, all’indomani dell’approvazione in consiglio comunale, non si spendono parole di soddisfazione, bensì di rammarico per un provvedimento tardivo.

Questa, almeno è la posizione di CasaPound, per voce del suo rappresentante di spicco e consigliere comunale, Fabio Barsanti, che la giudica ‘tardiva’: «Serve sì un contrasto alla proliferazione senza controllo di attività di ristoro o pseudo tali – dice Barsanti -, ma serve anche un’idea di città che il centrosinistra non ha».

«Lucca non può diventare un ristoro a cielo aperto – prosegue Barsanti – a discapito di altre tipologie merceologiche. Una situazione che ha alterato anche il mercato immobiliare. Questo vale però anche per altri tipi di esercizio: la città va protetta da una corsa al ribasso qualitativo. Ma la maggioranza non si è mai mossa nel tutelare il commercio di qualità: si limita a chiudere le porte, senza curarsi di cosa ci sia dentro».

«Per questi motivi – spiega Barsanti – mi sono astenuto nel voto in consiglio comunale. La moratoria protegge ma non discrimina, chiude ma non migliora la qualità della ristorazione lucchese. Premia poi solo il centro storico. Manca infine un censimento di tutti gli esercizi che si spacciano come ristoranti, che non rispettano le regole, che godono di fatto di agevolazioni e praticano concorrenza sleale nei confronti di chi rispetta tutte le norme. Occorre quindi fare chiarezza in questa giungla. Approfittiamo quindi di questi tre anni di moratoria per ripartire con una visione chiara, di distinzione fra esercizi, di rispetto delle regole. Una visione fondamentale per il futuro della città».

«Infine segnalo il rischio delle deroghe previste alla moratoria – conclude Barsanti – che riguardano per esempio il movente culturale. Abbiamo già visto lo scandalo del ristoro per pellegrini sulle Mura, che in realtà funziona come un normale bar e ristorante. La copertura culturale della via Francigena è servita solamente a dare agevolazioni ingiuste. Spero vivamente che ciò non si ripeta, CasaPound continuerà a vigilare affinché il Comune non continui a fare figli e figliastri nei confronti dei commercianti lucchesi».

A differenza di CasaPound, SìAmo Lucca e Lucca in Movimento ha votato la moratoria, ma ne prende comunque le distanze «Per senso di responsabilità abbiamo votato a favore della moratoria che prevede lo stop di tre anni all’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico. Lo abbiamo fatto perché un freno andava dato, anche se riteniamo che sia troppo tardi e i buoi ormai siano scappati dalla stalla, a causa dell’incapacità dell’amministrazione Tambellini».

«Dal gennaio del 2016 ad oggi, all’interno delle Mura, hanno aperto oltre 70 attività di somministrazione o del settore alimentare fra gelaterie, bar, ristoranti, minimarket, focaccerie o roba simile – sostengono le due liste -. Un dato pazzesco, che purtroppo ha fatto guadagnare alla città dei soprannomi poco edificanti: c’è chi lo chiama la mangiatoia, chi lo chiama mensa a cielo aperto, chi ristorantificio. Il Comune non ha saputo governare questo processo, puntando su un turismo mordi e fuggi che ha fatto proliferare queste tipo di esercizi commerciali, senza peraltro i dovuti controlli. Lucca sta perdendo, o ha già perso (a seconda dei punti di vista) l’identità e le particolarità che l’hanno resa diversa, ancora a misura d’uomo, curata, autentica. Riteniamo che all’amministrazione manchi una strategia complessiva per il rilancio del centro storico – continuano le due liste civiche – che non deve passare solo da politiche che attraggano visitatori per un un periodo di tempo più lungo e flussi di maggior qualità, ma soprattutto anche dal tentativo necessario e fondamentale di riportare i lucchesi a frequentare il centro stesso, attraverso sconti sui parcheggi, potenziamento dei collegamenti con i mezzi pubblici, il ritorno del mercato ambulante che dopo il trasloco alle Tagliate soffre e ha impoverito il tessuto urbano, iniziative da concertare con le associazioni di categoria nella stagione cosiddetta morta che va da novembre a Pasqua, per attirare soprattutto chi risiede nel territorio. Purtroppo dal sindaco ci siamo sentiti rispondere che va tutto bene così: evidentemente è scollegato dalla realtà. Noi continueremo ad insistere affinché si cambi rotta, con proposte concrete che arriveranno fin dalle prossime settimane».

Il Movimento 5 Stelle, per voce del suo consigliere e portavoce Massimiliano Bindocci, invece, taccia la moratoria di provvedimento lobbista, usando un termine caro alla narrazione di questo momento storico.

«La cosiddetta moratoria proposta in pompa magna dalla amministrazione di Lucca – dice Bindocci – vuole risolvere in modo tardivo il problema dell’eccessiva e talvolta scadente offerta di ristorazione nel centri storico, con una logica corporativa basata sui divieti piuttosto che con un approccio positivo fatto di regolamentazione, incentivazione e promozione».

«Si alimenta una situazione di mercato falsato agli operatori del centro – dice Bindocci -, con la benedizione miope di Confcommercio e Confesercenti, che però adesso si spiega il loro silenzio sull’aumento vertiginoso della COSAP. Il provvedimento è da respingere per i seguenti motivi: tardivo, ormai come è noto hanno aperto tutti, basta leggere i numeri, dunque i buoi sono scappati; Inutile, per la finalità di rilancio del centro, il rilancio della ristorazione si stimola facendo rispettare le regole e studiando regole più selettive sulla gestione dei locali e sul decoro urbano, oltre che promuovendo il turismo stanziale e non quello mordi e fuggi, anche utilizzando Itinera e la promozione turistica come si deve e non con motivazioni “ombelicali”; di dubbia legittimità, nel merito perché contrasta con delle direttive comunitarie e nel metodo perché la concertazione risulta viziata essendo avvenuta solo con Confcommercio e Confesercenti, mentre tra le associazioni di categoria da consultare c’erano secondo la diffusa interpretazione delle norme anche i Sindacati dei lavoratori e le associazioni dei consumatori; Discriminatoria perché esclude altre categorie merceologiche ed i locali fuori dal centro storico. Dovremmo capire come mai il Comune, Confcommercio e Confesercenti non difendono le altre categorie e le attività fuori dal centro storico, basti pensare a Via di Tiglio».

«Comprendiamo che il mercato vada guidato e regolamentato – conclude Bindocci -, ma promuovendo la qualità e con il rispetto delle regole, non alterandolo dispensando zone franche o privilegi. L’assenza dell’assessore al Turismo dimostra l’assoluta schizofrenia del provvedimento. Si tratta di modo di fare politica oligarchico e che pensa sempre a privilegiare l’interesse di alcuni calpestando una visione organica e l’interesse generale, Lucca è bella nonostante questa amministrazione, ma se si dura così non basterà».

Di segno opposto – chiaramente – l’intervento di Confcommercio che si dice soddisfatta dell’atto approvato in consiglio comunale. «Un passo in avanti fondamentale e decisivo per la tutela e il rilancio del centro storico. Finalmente – si legge in una nota dell’associazione – si è concluso un lungo iter burocratico che ha visto da subito Confcommercio in prima linea, convinta sostenitrice di un provvedimento mirato a fermare il fenomeno delle aperture incontrollate di attività alimentari all’interno delle Mura, che tanti danni hanno creato e creano all’immagine, al decoro e all’arredo della città».

«A conferma del nostro impegno sul fronte delle moratorie – insiste Confcommercio – giova ricordare come la nostra sia stata la prima associazione in Toscana a farlo diventare un suo cavallo di battaglia già ai tempi in cui, all’inizio del 2016, fu approvato il primo stop in centro storico di nuovi bar e paninoteche. Quello concluso ieri sera – prosegue la nota – non è stato un percorso facile, apparso tante volte in dirittura d’arrivo e poi slittato in extremis, ma grazie all’amministrazione comunale che ha creduto nella nostra richiesta nonostante le tante difficoltà burocratiche esistenti, adesso è il momento di guardare avanti: riteniamo che servirà del tempo per vedere i risultati di questo provvedimento, ma siamo altresì certi che sul medio periodo garantirà ottimi frutti, specialmente se sarà poi riconfermata nel tempo, restituendo al centro storico quella che era la sua conformazione commerciale tradizionale”.

E conclude: «La nostra associazione lo ha detto e ribadito più volte: la nostra non è mai stata una battaglia corporativa a difesa delle attività già esistenti, ma prima di tutto una lotta per preservare il decoro e la tipicità di un centro storico unico al mondo, anche consapevoli del fatto che l’offerta nel settore fosse ormai nettamente superiore alla domanda».