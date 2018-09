Montecarlo: un sabato per la tutela ambientale pulendo la propria città

MONTECARLO – Sabato 22 settembre, nell’ambito delle iniziative nazionali e internazionali dedicate alla tutela ambientale che hanno luogo in questo periodo, l’Amministrazione Comunale di Montecarlo, in collaborazione con Ascit e le Associazioni del territorio, organizza “puliAMO Montecarlo”, giornata di volontariato ambientale in cui ragazzi, associazioni e cittadini possono dare il loro contributo, simbolico e concreto, per la cura del territorio.

Prosegue, così, in forme nuove la campagna di sensibilizzazione per il decoro urbano promossa dal Comune di Montecarlo e di Ascit, con la partecipazione del plesso scolastico Italo Calvino che parteciperà con i ragazzi delle scuole.

Il ritrovo è fissato per le ore 09:00 in Piazza d’Armi da dove le associazioni avvieranno un riordino dell’area interessata dalla Festa del Vino per poi allargarsi ad altre aree del territorio comunale.

L’idea è di rendere questo evento un ritrovo costante nel calendario annuale montecarlese cui unire momenti di socializzazione ed educazione civica volta a tutelare il paesaggio e l’ambiente, elemento chiave dalla promozione turistica e della qualità della vita della comunità montecarlese.