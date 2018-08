Montecarlo quinta tappa di ‘Un’altra estate’, iniziativa della Regione per la valorizzazione dei borghi e dei prodotti

FIRENZE – Il borgo di Montecarlo, in lucchesia, offrirà lo scenario per la quinta tappa di ‘Un’altra Estate’, l’iniziativa della Regione Toscana realizzata con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, FEISCT per valorizzare la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali lungo la costa.

L’appuntamento in piazza, previsto per le ore 19, sarà preceduto da una visita guidata del borgo, della durata di circa 30 minuti con partenza alle 18 dall’ufficio turistico in via Roma 7: una passeggiata sulla via principale ed un approfondimento dedicato al Teatro dei Rassicurati e ritorno in piazza Carrara dove si svolgerà l’evento. La serata prenderà il via con i saluti istituzionali e gli interventi di Luigi Vicinanza, direttore de Il Tirreno e Andrea Tocchini per il Comune di Montecarlo, ai quali seguirà il racconto delle bellezze e delle peculiarità di Montecarlo a cura di Gino Carmignani, Presidente del Consorzio del Consorzio vini Doc Montecarlo.

Anche in questa tappa Il Tirreno farà dono all’amministrazione comunale di una maxi foto, appositamente realizzata per l’occasione dal giornale. La giornalista Irene Arquint accompagnerà i partecipanti alla scoperta di prodotti e produttori del territorio, attraverso interviste, curiosità, ricette ed aneddoti legati ai segreti della cucina e del buon cibo. Oltre ai produttori, sarà coinvolta e valorizzata anche la ristorazione locale, in collaborazione con Vetrina Toscana: il piatto della tradizione, che sarà poi proposto per tutta la settimana dai ristoranti aderenti all’iniziativa all’interno del menù ‘Un’Altra Estate’, è il risotto al piccione.

Insieme alle degustazioni sarà allestita anche un’area informazioni con materiale promozionale a disposizione per approfondimenti sul territorio circostante.

Ricordiamo che la rassegna 2018 si compone di 7 tappe e sarà ospitata in altrettante piazze dislocate in borghi lungo la costa toscana o nelle immediate vicinanze. Queste le ultime due tappe: 30 agosto Colonnata (MS), Piazza Palestro, Larderie aperte, dalle ore 14.00 , con possibilità di visitare i laboratori di produzione; 9 settembre, Vinci (FI), terrazza panoramica del Museo Leonardiano, Visita al Museo e possibilità di salire sulla Torre.