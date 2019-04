Montecarlo: primo lotto di interventi sulle barriere stradali per sicurezza e decoro urbano

MONTECARLO – Si è avviato il ricambio delle barriere stradali sulla viabilità comunale di Montecarlo. Con la prossima conclusione del ciclo di asfaltature programmate dell’ente nel corso del mandato, per un totale di 160 mila euro che andrà a completare la sistemazione delle strade comunali, come da programma l’amministrazione passa a sistemare gli elementi a corredo della sicurezza stradale intervenendo sul complesso dei guard rail, molte dei quali da tempo necessitano di un ricambio.

Il primo lotto di intervento ha riguardato il tratto di via Carlo IV in collegamento con via San Piero, arteria di collegamento tra Valdinievole e Piana di Lucca, dove è stata sostituita l’attuale barriera bordo ponte, pari ad oltre 140 metri, con una nuova struttura in acciaio corten, un materiale scelto per offrire oltre alla sicurezza un arredo urbano di particolare decoro negli interventi eseguiti a ridosso del borgo medievale.

Altro intervento, che ha risolto un problema di sicurezza stradale particolarmente avvertito dalla cittadinanza, la posa in opera di una nuova barriera stradale per oltre trenta metri lungo via Poggio Baldino II nell’incrocio con via del Tredici, ai piedi del colle di Montecarlo. Anche in questo caso, al criterio della sicurezza si è accompagnato quello del decoro urbano.

Già individuati ed in programma i prossimi interventi che completeranno il ricambio o la manutenzione delle rimanenti barriere stradali sul territorio comunale, le cui risorse saranno rese disponibili dal consuntivo di bilancio del 2018.