Montecarlo: inaugurati nuovi bagni pubblici ed è subito boom di utilizzo

MONTECARLO – Recensioni positive e boom di utilizzo per i bagni pubblici inaugurati a Montecarlo in occasione della partenza della Festa del Vino, che in tre giorni di manifestazione hanno fatto registrare oltre duecento utilizzi.

La nuova opera pubblica, attesa da decenni, è stata resa possibile dalla sinergia tra l’amministrazione comunale ed il contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio.

Una infrastruttura che risolve una carenza ultradecennale, capace di innalzare ulteriormente la qualità dell’accoglienza non solo turistica di Montecarlo, già bandiera arancione del Touring Club Italiano, e realizza un punto importante del mandato amministrativo del Sindaco Vittorio Fantozzi.

Il servizio pubblico, indispensabile per un territorio vocato ad un turismo di qualità, pensato e realizzato per cittadini e visitatori è inserito armonicamente nel centro del storico di Montecarlo, con accesso dalla principale piazza Carrara, in un locale ricavato all’interno della Fondazione Pellegrini Carmignani, custodito direttamente dal personale comunale e dell’ufficio turistico con orario prestabilito.

Realizzato dalla PtMatic di Milano, azienda leader nel settore, il modello installato è di ultima generazione, valido per uomini, donne e diversamente abili, con un sistema totalmente auto igienizzante ed auto pulente in funzione dopo ogni uso, che ha incontrato subito il favore del pubblico. Il costo al pubblico del servizio, aperto tutto l’anno, sarà di venti centesimi durante la fase della festa vino a fine promozionale, per essere rivisto a cinquanta centesimi a regime ordinario.