Montati i dischi dissuasori alla scuola dell’infanzia Caranna di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Prosegue, come da programma concordato con l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest e con ERSU, l’opera di di monitoraggio da parte dell’Amministrazione comunale che prevede l’eventuale rilevamento, ad una prima ispezione escluso dalla AUSL stessa, della presenza di topi e affini presso la scuola dell’infanzia Caranna.

Stamani, per scongiurare un possibile passaggio di roditori, sono stati posizionati anche dischi dissuasori lungo i fili passanti sul tetto dell’edificio. Previsto per domani, a partire dalle ore 8.30, l’intervento degli Uffici tecnici, in collaborazione con la ditta ERSU e alla presenza di personale dell’Azienda sanitaria, che controlleranno i 6 box erogatori, contenenti 5 esche rodenticide ciascuno e collocati nei giorni scorsi nel giardino della scuola, per verificare se vi siano o meno tracce degli animali in questione. Al termine dell’ispezione, si attendono da parte della AUSL indicazioni per il ritorno dell’edificio ad uso scolastico.