Mondiali di Tiro alla Fune: 19 camaioresi in gara

CAMAIORE – Saranno ben 19 i camaioresi che rappresenteranno la Nazionale Italiana di Tiro alla Fune Indoor ai Mondiali di Letterkenny in Irlanda, in programma dal 20 al 23 febbraio 2020. La tradizione tutta camaiorese legata al “tug of war” (così si definisce la specialità a livello internazionale) è nata nel solco del Palio dei Rioni e si è sviluppata con la nascita di due team – i Black Bull e i Cerberi – che si sono distinti a livello nazionale sia in campo femminile che in quello maschile.

“È un orgoglio per tutta la città sapere che ben 19, tra atleti e tecnici, rappresenteranno il tricolore nella rassegna iridata di specialità – commentano il Sindaco Alessandro Del Dotto e il Consigliere comunale con delega allo Sport Andrea Boccardo – A queste ragazze e a questi ragazzi va il nostro più sincero in bocca al lupo”.

A Sindaco e Delegato si uniscono i complimenti del Presidente del Comitato Palio Nicholas Paoli: “È una notizia che dà lustro all’intero movimento e che ci aiuta a promuovere il Palio dei Rioni come un evento di qualità nel panorama degli sport tradizionali”.

I convocati camaioresi sono:

Nazionale Femminile

Luna Bonuccelli

Angela D’Angelo

Sara Giannoni

Tamara Tommasi

Chiara Moriconi

Nazionale Maschile

Pietro Belli

Stefano Pieruccioni

Mykola Peresunko

Samuele Salvini

Galliano Pardini

Lorenzo Olivi

Lorenzo Mallegni

Fabio Petrucci

Luciano Baldaccini

Leonardo Venturini

Simone D’Agliano

William Palmerini

Tecnici

Filippo Francesconi (Allenatore)

Alfredo dalle Luche (Delegato Federazione Italiana Sport e Giochi Tradizionali)