Moda e musica per l’ultimo giorno della Fashion Week: Omar Bresciani in concerto al pontile di Lido

LIDO DI CAMAIORE – Dopo il grande concerto di Alessandra Machella chiude oggi la Fashion Week 2019. Ma non prima di aver regalato a turisti e residenti un’altra incredibile giornata di moda, musica e bellezza.

Si parte già dal mattino di domenica 30 giugno, con animazione in spiaggia a cura di Nuovo Mondo Fitness. Atleti e modelle saranno sul lungomare a fare ginnastica assieme ai bagnanti sia alle 11 del mattino che alle 16 nel pomeriggio: l’appuntamento è al bagno Buoniamici di Lido di Camaiore.

Subito dopo troveremo i bei modelli e le belle modelle dell’agenzia di moda Also Eventi in giro per hotel e alberghi di Lido per fare shopping fotografici seguiti da paparazzi e ammiratori. In contemporanea, all’hotel Bracciotti, ci sarà un personal trainer dedicato a turisti e residenti: il professor Bemi del Centro Medico Specialistico sarà a disposizione di chiunque voglia approfondire il tema della salute legata alla bellezza e al benessere.

Grande attesa per la sfilata serale. A partire dalle 21 sul grande palco-truck allestito davanti il pontile di Lido di Camaiore (piazza Matteotti) sfileranno infatti i più importanti brand del panorama della moda: Yamamay, Pirex, Boylondon , Playamar, 2bikini, Tee4two, Diadora e Teetopia. A condurre la serata l’attrice e show girl Vania della Bidia. Sul grande palco di piazza Matteotti è atteso anche l’artista versiliese Omar Bresciani. Il cantante si esibirà proponendo alcuni suoi brani e diverse cover in un concerto gratuito.

Con la sfilata di domenica sera chiude la Fashion Week, manifestazione giunta alla sua terza edizione e firmata ABC Lido di Camaiore e Also Eventi di Sonia Paoli. A partecipare alle serate anche il parrucchiere Michelle, il fornitore leader dei prodotti per i capelli Tomei, autocarrozzeria Giovannelli, LariniXCar e Motorando.