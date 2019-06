Mobilità: Pietrasanta è in sella, inaugurazione per il pronto soccorso per una mobilità urbana ciclistica sostenibile

PIETRASANTA – Pietrasanta è in…sella. Si parte. Inaugurazione ufficiale sabato 29 giugno alle ore 10.30 allo Skate Park, nel centro storico, per i totem artistici di pronto soccorso ai ciclisti. Il progetto dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti nasce da un’idea del consigliere comunale Giacomo Vannucci.

Un chiaro segnale di attenzione alla mobilità urbana sostenibile (era uno dei 15 punti elettorali), un incentivo ad utilizzare la bicicletta al posto dei mezzi inquinanti ma anche un valido supporto per i turisti e residenti in panne. Le quattro postazioni di Pietrasanta in Sella sono tutte dotate delle attrezzate necessarie per eseguire, in autonomia, le piccole riparazioni in caso per esempio di foratura della ruota. Sono attrezzate con pompa, pinze, chiavi di vario tipo, cacciaviti e di uno speciale supporto per posizionare la bicicletta e consentire così di eseguire l’intervento. Quattro le postazioni: allo Skate Park e lungo la strada di via Capriglia, dove sono già posizionate, a Tonfano in piazza Leonetto Amadei e a Fiumetto.