MM Motorsport sul podio con Vellani a Salsomaggiore Terme

PORCARI – Un podio “agrodolce” quello che MM Motorsport archivia in terra emiliana, al 2° Rally di Salsomaggiore Terme, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 5.

Il team di Porcari, nel rally svoltosi tra la “città della bellezza” e le colline dell’appennino parmense, ha artigliato la seconda posizione assoluta con la Peugeot 208 T16 R5 portata in gara da Roberto Vellani, affiancato per la seconda volta da Silvia Maletti. Il driver di Quattro Castella, per i colori di Maranello Corse, si è aggiudicato 4 delle 9 prove speciali in programma, battagliando con grinta e passaggi spettacolari per il successo con Antonio Rusce, nel “replay” della sfida già vista poco più di un mese fa al 31° RAAB, dimostrando nuovamente la validità del pacchetto tecnico offerto da MM Motorsport.

Allo sventolare della bandiera a scacchi, soltanto 9”8 hanno separato Roberto Vellani e Silvia Maletti dal vertice, un distacco fortemente viziato da due divagazioni (un testacoda sulla PS2 ed un lungo con uscita di strada sulla PS4), senza le quali il gradino più alto del podio sarebbe stato raggiungibile.

Dichiarazione di Manuela Martinelli: “Abbiamo conquistato un altro importante podio, lottando fino all’ultimo metro per la vittoria, e questo ci deve, in ogni caso, far stilare un bilancio positivo. Ancora una volta si è vista la bontà del nostro pacchetto tecnico, con la 208 che, pur avendo lo sviluppo tecnico ormai fermo, nelle mani di un pilota vincente come Vellani riesce ancora ad impensierire vetture più recenti ed aggiornate. D’altro canto c’è da recriminare per due “fuori programma”, senza i quali potevamo essere a celebrare una vittoria assoluta, ma siamo sul podio e va bene lo stesso. Onore ai vincitori, noi ci abbiamo provato fino alla fine, ma questa volta è andata così”.

Foto Thomas Simonelli